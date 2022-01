Juan Pablo Zárate no seguirá en Cipolletti

A pocos días de iniciar la pretemporada de cara al nuevo certamen del Federal A, Cipolletti continúa con el armado del plantel que estará a cargo de su flamante entrenador, Germán Alecha. En plena época de negociaciones, el Albinegro recibió este viernes la noticia de que Juan Pablo Zárate no continuará en el club.

«Hoy me toca despedirme y quiero agradecer a Dios por haberme dado la posibilidad de ser parte de @club.cipolletti. Agradecerle a mis Compañeros Cuerpo Técnico, colaboradores y toda la gente que trabaja en el club. Agradecerle a la gente que me respeto y me trato con mucho cariño del momento en que llegue… Estoy seguro que en algún momento nos volveremos a reencontrar… Hasta pronto, los llevo en mi corazón», escribió el delantero.

Según confirmó el propio jugador continuará su carrera en Villa Dálmine, que milita en la Primera Nacional y en el último torneo finalizó en mitad de tabla, lejos de los primeros puestos.

De esta manera, Cipolletti pierde a una de sus principales armas en ataque, ya que Zárate fue el máximo goleador del Federal A.