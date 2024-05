Parir a kilómetros de casa: la odisea de mujeres derivadas entre hospitales del Alto Valle de Río Negro

“En el hospital escuchaba que una chica había parido en la ambulancia, no llegó. Y ese día junto conmigo, había tres chicas más de Roca que fueron derivadas a parir a Cipolletti”, contó M., una joven de 23 años de Roca, quien tuvo a su bebé el 12 de febrero de este año.

El recuerdo de la llegada de su pequeño al mundo fue angustiante. La joven madre vivió un parto que después de tres meses puede contar y todavía le cuesta entender: fue a tener a su hijo al hospital de la ciudad donde vive, pero terminó arriba de una ambulancia viajando a 40 kilómetros de distancia, con contracciones, sola con una partera, y su pareja siguiéndola en su auto particular por la Ruta 22.

M. es una de las tantas mujeres de Roca y la región que fueron y siguen siendo derivadas de un hospital cabecera a uno de menor complejidad, por una decisión del Ministerio de Salud de Río Negro basada en un “plan de contingencia”. Ante la falta de ginecólogos y guardias médicas y obstétricas, en su caso -sin riesgos ni complicaciones- esta paciente fue trasladada de Roca a Cipolletti.

El día del nacimiento, tenía tres contracciones en 5 minutos. “Me revisaron y me dijeron que estaba con tres de dilatación, que me iba a Cipolletti porque no había nadie para atenderme, que llamaban una ambulancia y que solo subía yo. Mi pareja tenía que ir aparte, detrás”, relató. “Si no tenía movilidad, él no llegaba al nacimiento”, contó.

“El traslado es horrible por el solo hecho que vas con contracciones. La ambulancia pasa los semáforos en rojo y le dan el paso, pero solo a vos, no a tu pareja. Llegás directo a parir y tu familiar no está ahí con vos, viene en viaje”. M. paciente de 23 años derivada de Roca a Cipolletti.

La falta total de ginecólogos en el Francisco López Lima, que actualmente tampoco tiene director designado, complicó la atención de mujeres embarazadas y personas gestantes al 100%. A fines de marzo se aprobó un plan de contingencia basado en la atención únicamente de urgencias y principalmente en derivaciones a otros hospitales de menor complejidad y alejados.

De Roca a Allen, Regina, Cipolletti o hasta Cinco Saltos, depende del protocolo y donde haya lugar y profesionales. En el mejor de los casos, derivan al privado de Roca, con el gasto que eso genera. Las mujeres terminan a la deriva, viajando en ambulancias a lugares desconocidos para ellas, teniendo un hospital de alta complejidad en su localidad.

Si bien este plan “transitorio” -al que accedió Diario RIO NEGRO- caducó por la fecha (del 27 de marzo al 3 de abril) actualmente continúa en vigencia porque el panorama del plantel no se resolvió, según confirmaron fuentes sanitarias. “Tiene muchas falencias”, contaron desde el hospital. Diario RIO NEGRO intentó consultar con los funcionarios competentes de la cartera de Salud pero no fue posible.

Este año no hay actividades por la Semana del Parto Respetado del 13 al 19 de mayo en Roca, como todos los años, pero a nivel nacional el lema es “El parto es respetado cuando vos podés elegir”.

Muchos más relatos confirmaron la situación. “Ese día a las 8 de la mañana cuando llegó mi hija en trabajo de parto, no había nadie”, contó Malena, madre de otra mamá de 19 años de Roca que terminó dando a luz a 15 kilómetros, en Allen, y por cesárea cuando no había tenido ninguna complicación. Hace pocos días le dieron el alta.

“De Roca están derivando gente a Allen, a Cinco Saltos. Todas las mamás que van a Allen, todas van a cesárea”, dijo. “Quiero hacerlo público para cambiar y parar esto, repudiar cualquier violencia contra la mujer. Tenemos una ley que nos ampara, que es la 24.684, en cualquier ámbito”, reforzó la mujer indignada.

“Las mujeres no llegan en buenas condiciones por todo lo que significa ir en un trabajo de parto, en una ambulancia, con la ruta en las condiciones que está, con el frío y con todo lo que significan las horas de viaje. Hay posibilidades de que los latidos fetales se alteren, que la persona llegue con temor, con ansiedad, con un montón de cuestiones que hacen a la vulneración del derecho a parir en condiciones dignas”, explicó una profesional de Obstetricia consultada por Diario RIO NEGRO.

Mara, otra mujer que pudo tener en Roca, contó que tuvo que afrontar muchísimos gastos por falta de atención. “En el último mes no estuve tan controlada porque no había obstetras en la salita. Tuve que pagar todas las ecografías porque en el hospital no se conseguía turno”, señaló.

“Es un tour ambulanciero”, dicen las trabajadoras

“El plan de contingencia es más bien un tour ambulanciero”, opinó Norma Dardik, licenciada en Obstetricia, miembro de la Asociación Obstétrica de Río Negro y de la comisión directiva de Asspur, se jubiló hace solo seis meses del Hospital de Villa Regina.

“Es una situación de tragedia, porque exponen a la muerte al niño (…) Es muy grave porque el hospital de Roca es el centro de derivación de todo el Valle para embarazos de riesgo” Norma Dardik, licenciada en Obstetricia, jubilada Hospital de Regina.

“Las derivaciones siempre son de un centro de menor complejidad a un centro de mayor complejidad. Y está ocurriendo a la inversa. (…) Hemos retrocedido”, dijo. Es que el propio hospital de Roca se convierte en derivador. “Esto genera una situación de angustia a la madre y al personal que tiene que ir arriba de la ambulancia, a los parientes, según expresó.

Desde Cinco Saltos, la licenciada en Obstetricia Andrea Chico, vicepresidenta de la Asociación dio su mirada. “Con este plan de contingencia resulta que se viene un complejidad 6, Roca, que la paciente atraviesa muchos kilómetros, lo mismo pasa con Catriel”, contó. Según Chico, las pacientes llegan “desorientadas”.

“Se genera todo un trastorno, un desarraigo, lo que tiene que ser un evento hermoso y vivido en familia, no lo es. Vienen a parir con gente que no conocen». Andrea Chico, licenciada en Obstetricia hospital Cinco Saltos.

«Una de las pautas del parto respetado es que la paciente pueda empezar y terminar sus controles con un obstetra en un ambiente cotidiano, cálido. Si bien tratamos de brindar todo eso, muchas de las cuestiones no las podemos absorber”, expresó la profesional.

“En el fin de semana largo fue donde más pacientes recibimos, (…) estuvimos a cama caliente recibiendo derivaciones de Roca. Empiezan a llamar diciéndonos que tenemos que recibir las pacientes porque Regina no daba más, Allen no hacía obstetricia y no quedaba otra que vinieran a Cinco Saltos”, confió.

“Las obstetras están cruzando los dedos para que no se compliquen los partos”, agregó Dardik y cerró: “Se trabaja al borde de la mala praxis por no tener el recurso humano especialista. Es una lotería”.

Para Dardik, el sistema de residencias de la Provincia debería ampliar los cupos y motivar a los profesionales a elegir esta especialidad (ginecología). Por otro lado, avanzar en el tema salarial y de condiciones de trabajo es decisivo.

Qué dice el plan de contingencia

El plan señala que en el Hospital de Roca no se atienden salvo emergencias, expresamente: “No realizan partos vaginales ni cesáreas excepto que lleguen en periodo expulsivo o trabajo de parto avanzado que contraindique el traslado”. Todo el resto se deriva, según el caso a Regina, en cuales a Allen, a Cipolletti y al Cemyn (clínica privada). También otorga los lineamientos para el resto de los hospitales.

En el caso de Roca se agrega que: “Cada gestante que consulte espontáneamente al hospital será evaluada por la obstétrica de guardia y el médico de servicio de emergencia para definir riesgo y criterios de derivación”.

Entre los fundamentos, señala la “falta de cobertura de guardias del servicio de tocoginecología del hospital de Roca (Maternidad 3B) requiere la reorganización del funcionamiento de los servicios en área Materno Perinatal de manera transitoria” y por eso establece un protocolo para operativizar las derivaciones y traslados de personas con patología gineco obstétrica, embarazadas, puérperas y neonatos que se realicen dentro y hacia esta zona sanitaria.

Esta situación lleva a una baja en la cantidad de roquenses nacidos en el hospital público. Esto sucedió hace años en Cinco Saltos, no había cincosaltenses, todos nacían en Cipolletti.

¿Parto humanizado?: el respeto a la Ley

La Ley N° 25.929 de parto humanizado cumple 20 años este año y pone el foco en la prevención de la violencia obstétrica. “Se viola la ley desde el momento donde vos no podés elegir cómo parir. La salud pública, es un derecho humano, y los derechos sexuales y reproductivos son parte de eso mismo. Tener un lugar respetado para parir y que no sea una ambulancia”, opinó una de las profesionales consultadas.

Además, hay otras leyes que amparan a las mujeres y personas gestantes, sobre todo a las mujeres como Ley 26.485 y la Ley de los 1.000 días. También hay varios otros derechos previos vulnerados cuando no hay anticoncepción, medicación para garantizar Interrupciones Voluntarias del Embarazo o no hay atención en los centros de salud. En ocasiones, el embarazo es consecuencia de vulneraciones previas.