“Fall Guys:Ultimate Knockout” es un videojuego gratuito de PlayStation Plus que estrenará mañana en la plataforma.

El enorme crecimiento del ámbito de los videojuegos durante la pandemia es cada vez más notorio. Quizás en respuesta a eso, o quizás como forma de colaborar en este momento, son varias las desarrolladoras y empresas que todos los meses regalan una interesante cantidad de títulos para los usuarios de diferentes plataformas.





Por eso, recopilamos todas las opciones que los jugadores tendrán disponibles durante agosto, para que puedas ver lo que más te interesa y lo descargues.

En primer lugar, vamos a visitar Epic Games Store, la tienda que todas las semanas renueva su catálogo de juegos gratuitos.

Para estos días tiene disponibles los títulos “20XX” (estilo Megaman), “Superbrothers: Sword & Sorcery” (un puzzle que recibió grandes elogios ) y “Barony” (un juego de rol con un estilo gráfico similar al Minecraft).

En todos los casos, estarán disponibles para descargar hasta el jueves 6 de agosto, fecha en la que se renovará el catálogo. Basta con ingresar a la tienda, registrarse y descargarlos.





Luego también tenemos distintas opciones para los usuarios con suscripciones a servicios online de diversas plataformas. Por ejemplo, para quienes tengan Twitch Prime o Amazon Prime, tendrán cuatro opciones gratuitas durante este mes.

Se tratará de “Blazing Chrome” (un shoot’em up similar a los clásicos de arcade), “Chroma Squad” (juego de rol táctico en el que, básicamente, debemos “gestionar” nuestros guerreros estilo Power Rangers), “Shaq Fu: A legend reborn” (un beat’em up con Shaqille O’Neal como protagonista) y “Treachery in Beatdown” (mezcla de lucha libre, acción, rol y estética ochentosa).

Basta con ingresar al sitio twitch.amazon.com, iniciar sesión con el usuario de cualquiera de estas dos plataformas, y descargar los juegos.





Para quienes cuenten con una PlayStation 4 y estén suscritos a PS Plus, son tres las propuestas del buque insignia de Sony.

Allí tendremos “Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered”, la remasterización del modo campaña del histórico CoD 2; y “Fall Guys: Ultimate Knockout”, una carrera de obstáculos online entre 100 participantes con todo tipo de variantes, que además tendrá su estreno hoy mismo.

Por otra parte, y formando parte del programa PlayStation Talents, PS Plus regala también el “Nubla 2”; un título independiente en dos dimensiones dentro del género de aventura.





A los usuarios de Xbox One (o 360), el servicio “Games With Golds” de Xbox Live les traerá cuatro títulos, dos de ellos para la nueva generación y dos para la anterior, pero en todos los casos, de forma gratuita.

Para Xbox One, estarán disponibles “Portal Knights” (un RPG donde manejamos al guardián del planeta) y “Override: Mech City Brawl” (construcción de ciudades y robots, que se puede jugar de manera cooperativa en línea o de manera local), este último a partir del 16 de agosto.

Por otro lado, para Xbox 360 (y también para One en retrocompatibilidad), los juegos gratuitos del mes serán “MX Unleashed” (videojuego de motocicletas) y “Red Faction II” (un first person shooter de la generación anterior), este desde el 16 del corriente mes.





Así, hay opciones de sobra para que los usuarios de diferentes plataformas tengan a mano. Ahora solo es cuestión de descargar, instalar y jugar.



Epic Games lanzó unas ofertas imperdibles



Como suele suceder, la tienda online de Epic Games lanzó una serie de ofertas impresionantes. Destacamos las mejores:

- Control, el shooter que fue uno de los juegos más elogiados de 2019, está a 50% y cuesta 7,50 dólares.

- Red Dead Redemption 2, una de las joyas de Rockstar, se puede conseguir a menos de 30 dólares, una buena oferta para un juego que suele ser caro.

- GTA V está a 5,50 dólares para quienes no aprovecharon a bajarlo en su época gratuita.

- La saga Far Cry está toda en oferta, y el último (el 5)se puede conseguir a 7,7 dólares.

- Assasin’s Creed Origins está a solo 10 dólares.