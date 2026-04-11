En Pakistán, Estados Unidos e Irán negocian un acuerdo para frenar la guerra en Medio Oriente

Pakistán oficializó su rol de mediador internacional este sábado al recibir de forma consecutiva a los representantes de Irán y Estados Unidos, marcando un punto de inflexión en la diplomacia global.

Pakistán activa el diálogo entre Irán y Estados Unidos

La delegación de la República Islámica, encabezada por el presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, mantuvo una reunión con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif.

Esto ocurrió tras haber celebrado un encuentro previo con el jefe del Ejército, el general Asim Munir, con el objetivo de coordinar los detalles técnicos del inicio del diálogo con la administración norteamericana.

La comitiva iraní concretó la cita con Sharif a las 13:00 hora local, después de las consultas de alto nivel realizadas la noche anterior con la cúpula militar paquistaní.

De manera inmediata, el mandatario local recibió al vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, quien permanece instalado junto a su delegación en el hotel Serena de la capital, complejo designado como sede oficial de las negociaciones.

Esta secuencia de encuentros bilaterales precede a lo que las autoridades describen como el comienzo formal de las tratativas de paz en suelo islámico.

Según confirmó oficialmente la oficina del primer ministro, «al dar comienzo hoy las Conversaciones de Islamabad, el primer ministro de Pakistán, Muhammad Shehbaz Sharif, mantuvo una reunión con Su Excelencia JD Vance, vicepresidente de los Estados Unidos».

Pese al hermetismo sobre la hoja de ruta inmediata, los movimientos diplomáticos en Islamabad confirman la puesta en marcha de un canal de comunicación directa entre las potencias en conflicto.

NA