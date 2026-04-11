El Encargado suma otra historia: primeras imágenes de Zambrano en Disney+

En medio de los grandes anuncios de producciones de Netflix en Argentina, Disney+ sorprendió al difundir las primeras imágenes de Gabriel “El Puma” Goity en la piel de Zambrano, el recordado abogado de El Encargado que ahora tendrá su propio spin-off.

El proyecto ya comenzó sus grabaciones y todo indica que su estreno podría llegar hacia mediados de 2027, generando gran expectativa entre los fanáticos de la serie original.

De qué tratará el spin-off de Zambrano

Bajo la dirección de Martín Hodara y con producción de Pampa Films, la nueva ficción creada por Mariano Cohn y Gastón Duprat pondrá el foco en la vida personal y profesional del abogado penalista.

La historia explorará el costado más “oscuro y sombrío” del personaje, profundizando en sus conflictos internos y en los dilemas que atraviesa en su carrera.

Un personaje exitoso, pero con conflictos personales

Según la sinopsis oficial, Zambrano es un “abogado penalista exitoso en lo profesional y fracasado en lo familiar”, una dualidad que será clave en la narrativa.

La serie buscará mostrar el éxito detrás de una carrera compleja, combinando drama con toques de humor negro, una marca distintiva del universo de El Encargado.

El fenómeno de El Encargado sigue creciendo

El anuncio de este spin-off llega poco después de la confirmación de la cuarta temporada de El Encargado, consolidándose como una de las series en español más vistas de Latinoamérica.

Estos nuevos proyectos de Disney+ refuerzan el compromiso de la plataforma con la producción argentina, apostando por historias locales con potencial internacional.

Teniendo en cuenta que las grabaciones comenzaron en marzo, se espera que la nueva serie mantenga una continuidad temporal con el cierre de la cuarta temporada, aunque por el momento no hay detalles confirmados sobre la trama.