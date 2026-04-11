Emily Ceco presentó a su nueva pareja tras la condena a su ex

La exestrella de reality, Emily Ceco, presentó a su nueva pareja a tan solo dos semanas de la sentencia a su expareja, Santiago Martínez, acusado por privación ilegítima de la libertad, tentativa de homicidio agravado por violencia de género y lesiones reiteradas.

Emily Ceco blanqueó su relación de una manera sutil y casi desapercibida: compartió una imagen en la que se la ve tomando la mano de su pareja en la vía pública, dentro de un carrete de fotos que publicó días atrás en Instagram.

Un gesto simple que confirmó el romance

El detalle no pasó inadvertido para sus seguidores, que rápidamente detectaron la escena y llenaron la publicación con mensajes de apoyo, cariño y felicidad por este nuevo comienzo en su vida.

La imagen, aunque discreta, fue suficiente para confirmar que la influencer decidió abrirse nuevamente al amor tras un período personal muy difícil.

Qué se sabe sobre su nueva pareja

En diálogo con el conductor de Puro Show, Matías Vázquez, Ceco dio algunos detalles:

“El muchacho tiene 32 años, es padre de un nene y es sindicalista de La Bancaria”, reveló.

Por su parte, ella se mostró cauta y prefirió no profundizar: “Estoy conociendo a alguien”, expresó.

Según el periodista, el hombre en cuestión sería Kevin Caragutti, y la relación habría comenzado a través de una aplicación de citas. Con el tiempo, el vínculo se fortaleció, especialmente porque él la acompañó durante el proceso más difícil del juicio contra Martínez.

Un nuevo comienzo tras un momento difícil

El presente de Emily Ceco marca un punto de inflexión luego de atravesar una etapa compleja a nivel personal y judicial.

Hoy, con una nueva relación en construcción, la influencer parece apostar a reconstruir su vida emocional, acompañada por alguien que estuvo presente en uno de los momentos más delicados de su historia reciente.