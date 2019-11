¿Junín ciudad turística? Disiento

Junín de los Andes

Hace 20 años que resido en la cuidad de Junín de los Andes, por su encanto naturalístico y cuestiones laborales me radiqué acá.

Junín está compuesto en su mayoría por militares, curas, policías, gendarmes, monjas y mapuches. Se dice que es una cuidad turística, y disiento porque solo el 5% de la población vive del turismo: los supermercados que aumentan cada segundo y más en temporada, las estaciones de servicio, un restaurante de una familia tradicional, algunas cabañas y los guías de pesca.

Tenemos un solo banco, o sea, no hay red Banelco, por lo tanto los turistas van a los bancos de San Martín de los Andes y de paso se alojan y consumen allá.

Las cabañas locales no ocupan gente para limpiarlas, lo hacen los dueños, o sea, no generan empleo. El turismo religioso es apenas durante tres días al año; y solo queda la Fiesta del Puestero, que de tradición no tiene nada, solo ganan los pilcheros y la sociedad rural, porque allí va solo la clase alta.

Ah, me faltaba otra fiesta que este año cobró por la cena y baile la friolera de 2.400 pesos…

Jorge Néstor Porrino

DNI 11.845.992