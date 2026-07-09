Milei en Tucumán: convocó a renovar el Pacto de Mayo, defendió el RIGI y apuntó a la «vieja política»

El presidente Javier Milei durante su discurso de 20 minutos en la vigilia del 9 de Julio en Tucumán. Allí convocó a los gobernadores a renovar el Pacto de Mayo y anunció un nuevo paquete de reformas legislativas. (Foto: gentileza).

El presidente Javier Milei encabezó la tradicional vigilia por el 9 de julio en la provincia de Tucumán, a exactamente dos años de la firma del acuerdo federal original. Ante un nutrido bloque de mandatarios provinciales, el jefe de Estado llamó a realizar una «renovación de los votos» políticos y ratificar el rumbo de su gestión.

Durante su discurso de 20 minutos, el líder libertario repasó el impacto de las reformas estructurales y aseguró que el objetivo inicial era quitarle la bota del Estado a las provincias. Además, remarcó que la ciudadanía eligió el camino de achicar el gasto público en 2023 y lo ratificó en las urnas en 2025.

El respaldo de Rolando Figueroa y el duro dardo por el RIGI

La ceremonia oficial contó con el respaldo de más de diez gobernadores aliados de distintas extracciones políticas. Entre las presencias más destacadas estuvo la del mandatario de Neuquén, Rolando Figueroa, quien integró la comitiva del interior junto a su par de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres.

Milei aprovechó para agradecer a los jefes provinciales que colaboraron con la transformación del país. Al mismo tiempo, lanzó una dura crítica hacia los sectores de la oposición que rechazaron sus principales medidas legislativas.

«Gobernadores que no se adhirieron al régimen buscan desesperadamente cosechar los beneficios de quienes sí lo hicieron», disparó el Presidente. El jefe de Estado calificó esta actitud como un ejemplo perfecto de cortoplacismo y falta de escrúpulos de la vieja política.

La reforma de la Zona Fría y el fin de las PASO

De cara a la nueva etapa institucional que se inicia, el Ejecutivo identificó tres prioridades legislativas inmediatas que enviará al Congreso de la Nación. La iniciativa de mayor impacto para la Patagonia será la modificación del régimen de Zona Fría para focalizar los subsidios energéticos de forma exclusiva en los sectores más vulnerables.

A este paquete se sumará la extensión universal de la ley de inocencia fiscal y una reforma electoral profunda orientada a eliminar las PASO. «Queremos que la política vuelva a estar al servicio de la gente, en lugar de volver a la gente un instrumento de la política”, sentenció el mandatario.

Ajuste histórico, superávit fiscal y el anuncio del SuperRIGI

El mandatario ponderó la marcha de su programa financiero y recordó que la Argentina ya lleva más de dos años con superávit fiscal. En esa línea, destacó hitos como la reducción de la deuda pública, la baja del riesgo país, el freno a la hiperinflación y el sostenimiento del primer presupuesto con equilibrio en un siglo.

Asimismo, Milei llevó previsibilidad al plano internacional al confirmar que el equipo económico ya tiene cubiertos los pagos de deuda previstos para 2026 y 2027. También adelantó el envío de una reforma de la carta orgánica del Banco Central (BCRA) para prohibir de forma definitiva la emisión destinada a financiar la política.

En el sector productivo, celebró la media sanción del denominado «SuperRIGI». Reveló que la normativa ya cuenta con un proyecto candidato para reactivar el sector nuclear mediante una inversión privada de más de 1.200 millones de dólares.

La foto con Victoria Villarruel y la comitiva en Tucumán

El acto sirvió además para escenificar la convivencia institucional dentro del Gobierno nacional. La vicepresidenta Victoria Villarruel formó parte activa de la comitiva oficial en Tucumán, tras haber estado ausente en las celebraciones formales del año anterior.

La titular del Senado se ubicó junto al mandatario a pesar de la relación distante que mantienen desde hace más de un año. En el escenario principal también se mostraron la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo.