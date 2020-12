Las 15 maneras que utilizó el juez del escándalo para tratar de evitar la audiencia

El Juez Diego Piedrabuena utilizó todos los recursos que tuvo a la mano para evitar la audiencia de formulación de cargos en la cual se conocerá de qué lo acusan, luego de los incidentes que protagonizó en un hipermercado de Neuquén. El tercer intento será mañana miércoles a las 14:30.

En muchos casos invocó artículos del Código Procesal Penal, en otros la Constitución Nacional, también Pactos y fallos internacionales.

Solamente le faltó, por ahora, pedir que declaren inconstitucional el Código Procesal Penal de la provincia, aunque varias veces lo esbozó al cuestionar que la acusación sea oral y no escrita.

Otro de sus problemas fue que impugnó resoluciones que no son impugnables, o pidió la aplicación de artículos que no corresponden a su caso particular. Fue algo que llamó la atención en un juez que escribió dos tomos con comentarios sobre el Código Procesal de Neuquén.

En las dos audiencias realizadas hasta ahora, o tres si se cuenta la que se destinó a tratar la recusación de la jueza Patricia Lupica Cristo, Piedrabuena intentó, en forma propia o a través de su abogado Francisco Oneto, al menos 15 maneras de suspender la audiencia de formulación de cargos.

Se trata de la primera audiencia prevista en el Código, en la cual el fiscal expone los hechos investigados y el juez fija el plazo de investigación.

Ausencia, recusaciones y denuncias

Por orden de importancia y gravedad, la primera de las maniobras que intentó fue evitar presentarse: directamente se ausentó de la primera audiencia.

Luego recusó a la jueza de Garantías, Patricia Lupica Cristo, por temor de parcialidad. Lo hizo en forma personal y a través de su defensor, por razones diferentes. Logró su objetivo: la audiencia se suspendió.

Lo tercero que hizo de gravedad fue recusar al fiscal, Maximiliano Breide Obeid. Lo cuarto fue amenazarlo con una denuncia penal por prevaricato. Y lo quinto, amenazar con una denuncia penal a la jueza Lupica Cristo por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

También logró lo que se propuso: la audiencia fue postergada.

Impugnaciones, reposiciones

Las otras herramientas que utilizó para intentar suspender las audiencias fueron:

• Alegar que desconocía las razones de las excusaciones de los nueve jueces y juezas anteriores a Lupica Cristo. Cuando la magistrada las explicó, hizo reserva de impugnación.

• Pidió el apartamiento de la querella. Dijo que la audiencia no era válida con su presencia.

• Invocó que la audiencia era nula porque primero deben quitarle los fueros por su carácter de juez. El fiscal le explicó que todavía no había argumentado si lo estaba acusando por su actuación como juez o como particular, en un hipermercado. También fundamentó por qué los jueces sólo son desaforados en la etapa de la elevación a juicio, y no en esta.

• La jueza le rechazó esa pretensión, Piedrabuena a través de su abogado impugnó y pidió que se suspenda la audiencia hasta que otro tribunal lo resuelva.

• Como le respondieron que era una decisión irrecurrible, fue con el planteo al Tribunal de Impugnación. Es probable que invoque ese argumento para pedir una futura suspensión.

• Denunció una supuesta conspiración para quitarlo del medio en el caso Fuentealba 2, del cual es juez. Pidió que le respondan ese argumento antes de continuar. Breide Obeid le aclaró que él había pedido la nulidad de la audiencia en Fuentealba 2, y no su recusación.

• Pidió la postergación de la audiencia con el argumento de que no tuvo acceso a la prueba en tiempo y forma. Se demostró que el codefensor estuvo informado desde el primer día.

• Invocó que no conoce la acusación y no puede preparar la defensa. Se le explicó que para eso es la audiencia de formulación de cargos, para que conozca la acusación, pero él impide que se realice.

• Su abogado argumentó que supuestamente la jueza le rechazó un recurso "que todavía no presentamos y no sabemos si vamos a presentar" (sic).

• Se quejó porque no se enteró a tiempo de los argumentos mediante los cuales la jueza Lupica Cristo rechazó su recusación. El juez Leandro Nieves le explicó que esos argumentos los debe conocer él, como juez, para decidir si son correctos o no.

Como se mencionó, todos los argumentos de Piedrabuena se apoyaron en artículos del Código Procesal, la Constitución Nacional y fallos de la Corte Interamericana, que su abogado se encargó de citar prolijamente con número de página y párrafo.

Lo que no hizo Piedrabuena fue lo que se le pide a todos los imputados e imputadas: presentarse a dar explicaciones en la audiencia.