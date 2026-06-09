Ampliaron la investigación preliminar en la causa por las contrataciones directas de máquinas viales en la gestión de Gennuso

El fiscal Inti Isla tiene más tiempo para investigar las contrataciones directas hechas por la Municipalidad de Bariloche en la gestión del exintendente Gustavo Gennuso para el alquiler de maquinaria vial y camiones. (foto de archivo de Alfredo Leiva)

El fiscal Inti Isla resolvió ampliar la averiguación preliminar de los hechos denunciados por el intendente de Bariloche, Walter Cortés, por presuntas irregularidades en las contrataciones directas de maquinaria vial a la empresa OPSA SACI que alquiló camiones y maquinaria vial al municipio durante la gestión del el exjefe comunal Gustavo Gennuso.

Isla dictó este martes el decreto para ampliar el plazo de la averiguación preliminar. Su objetivo es continuar con la búsqueda de evidencias que permitan avanzar en las próximas semanas con una formulación de cargos contra Gennuso y otros exfuncionarios de su gestión por malversación de caudales públicos (que es la calificación penal provisoria) o desestimar la denuncia de Cortés y archivarla.

Desde el Gobierno municipal difundieron la decisión del fiscal. No hubo ningún comunicado del Ministerio Público Fiscal que informe sobre la resolución de Isla. En los hechos es una medida que no representa un hito en el desarrollo del proceso penal. Ni siquiera se trata de una formulación de cargos. Pero en el Gobierno de Cortés le dieron otra relevancia.

El Código Procesal Penal de Río Negro prevé que «en los casos de delitos dolosos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, la averiguación preliminar no estará sujeta a plazo alguno».

Un hecho con repercusión política

Este lunes, Diario RÍO NEGRO informó que la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) designó a Gennuso como presidente del Consejo de Administración de la Fundación Intecnus, el centro de medicina nuclear y radioterapia en el que participa el organismo nacional.

La designación fue firmada por el presidente de la CNEA Martín Porro, quien además de Gennuso nombró a otros representantes por el organismo en el Consejo de Administración de la institución de Bariloche, cuyo trámite debe formalizarse con la renovación de autoridades.

El anuncio generó repercusión en el ámbito político. Y este martes, desde el Gobierno municipal salieron a ventilar el decreto de Isla referido a la denuncia de Cortes.

El fiscal Inti Isla (a la derecha) está a cargo de la averiguación preliminar de los hechos denunciados por el intendente Walter Cortés. (Foto de archivo)

Una denuncia de Cortes de noviembre del 2024

Cortés denunció el 29 de noviembre de 2024, con patrocinio letrado del abogado Ricardo Mendaña, la presunta comisión de un hecho ilícito de acción pública. En la denuncia relató que entre los años 2019 y 2023, funcionarios municipales habrían impulsado, autorizado y ejecutado sucesivas contrataciones directas con la firma OPS SACI para la provisión de maquinaria vial, camiones y otros equipos, invocando razones de urgencia y necesidad operativa.

Planteó la existencia de presuntas irregularidades en esas contrataciones y advirtió que la empresa a la que el municipio le alquilaba la maquinaria y los camiones atravesaba un proceso concursal y posteriormente de quiebra. Esa instancia judicial, ya fue superada por OPS SACI que levantó la quiebra.

La empresa demandó a la Municipalidad de Bariloche por daños y perjuicios. Reclama el pago de 15.386.000 dólares (hasta agosto del año pasado). Ese monto surge -según la empresa- de las tareas realizadas por unas 30 máquinas viales y camiones de su propiedad que fueron contratados por la gestión de Gennuso para prestar servicios en esta ciudad. La demanda se tramita en el juzgado contencioso administrativo de Bariloche, a cargo del juez Iván Sosa Lukman. Cortés rechazó y desconoce esa deuda.

Los motivos

A todo esto, Isla sostuvo en su decreto de este martes que en la gestión de Gennuso se habría asumido obligaciones económicas y efectuado pagos en nombre de la Municipalidad a la firma OPS SACI cuya legalidad y eventual afectación al patrimonio público corresponde determinar.

Por eso, dispuso la ampliación de la correspondiente investigación preparatoria, para la producción “de todas aquellas medidas probatorias que resulten pertinentes, útiles y conducentes para el esclarecimiento de los hechos denunciados, la determinación de sus circunstancias, la individualización de los responsables y la eventual solución del conflicto por cualquiera de las vías legalmente previstas, promoviendo o desestimando el ejercicio de la acción penal conforme el resultado de la investigación”.

Además, libró oficio a los imputados haciéndoles saber la existencia de la presente investigación, el hecho objeto de investigación y la calificación jurídica provisoria atribuida, informándoles que las actuaciones se encuentran a su disposición y que podrán designar defensor particular o solicitar la intervención de la Defensa Pública, y que podrán ejercer su derecho a ser oídos.

En la causa están involucrados Carlos Daniel Cairo, exsecretario de Obras y Servicios Públicos de la municipalidad, Eduardo Enrique Garza, quien se desempeñaba como subsecretario de Obras y Servicios Públicos, el exsecretario de Hacienda, Diego Quintana, y la exdirectora general de Políticas Tributarias de la Secretaría de Hacienda Lilian Elizabeth Baroni.