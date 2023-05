Atentado a Cristina Kirchner: la querella se negó a enviar la causa a juicio oral

Los abogados de la vicepresidenta Cristina Kirchner realizaron una nueva presentación judicial donde dejaron que no quieren que vayan a juicio los acusados Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo, los tres detenidos por el intento de magnicidio.

«Elevar la causa a juicio por tramos es una práctica incorrecta y que daña el descubrimiento de la verdad«, argumentaron los letrados.

Los abogados de la querella, José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, presentaron un escrito de unas cien páginas en el que sostuvieron que restan producir pruebas importantes y señalaron no es momento de elevar a juicio la causa.

No obstante, la querella dejó abierta la puerta y acusó de cara a un futuro juicio. «Subsidiariamente, para el caso de que se considere concluida la investigación respecto de Carrizo, Sabag Montiel y Uliarte a pesar de la oposición de esta parte, haremos ejercicio de nuestro derecho a acusar, con el fin de mantenerlo para la instancia oral«, señalaron.

El escrito fue entregado hoy a la jueza María Eugenia Capuchetti. Paralelamente, presentaron otro texto que apela la recusación planteada contra el fiscal Carlos Rívolo, al que la querella quiere apartado del expediente. La jueza, a quien la querella también recusó varias veces, rechazó este planteo.

Ahora, la vicepresidenta buscará revocar ese criterio en la Cámara Federal. Allí, la Sala I también tendrá otra cuestión que resolver: la apelación del fiscal a la decisión de la jueza de no secuestrar el teléfono del diputado del PRO Gerardo Milman.

Atentado a Cristina: por qué la Cámara Federal pidió elevar la causa a juicio

En marzo pasado la Cámara Federal pidió que se eleve a juicio oral y público la causa por el atentado a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Los jueces Bertuzzi y Bruglia consideraron que “frente a la situación de detención de los imputados y el estado de la investigación a su respecto, se proceda con la celeridad que el caso requiere a fin de avanzar en el estadio procesal”.

“Más allá de que el plazo del proceso no parece excesivo para las distintas hipótesis de investigación que sugiere la querella -las que aún no han sido probadas siquiera con el grado de certeza que requiere esta etapa- lo cierto es que luce inadmisible que no se haya elevado a juicio el hecho principal cuando la investigación a su respecto se encuentra agotada y con sus imputados en detención preventiva, por lo que, al menos respecto de la situación procesal de Carrizo y sus consortes, entiendo que las actuaciones se encuentran en el tiempo óptimo para proceder conforme lo previsto por el art. 346 del C.P.P.N. para así lograr una pronta realización del juicio”, opinó en su voto Mariano Llorens.

«He dicho en otras oportunidades que una justicia que tarda no es justicia; pero tampoco lo es una que se pronuncia mecánicamente, guiada por el impulso de ajustarse a un calendario. Es por ello que la razonable tramitación de las causas deben serlo en un tiempo óptimo», añadió el magistrado.

Según la investigación, tanto Sabag Montiel como su novia venían planificando el atentado desde hace varios meses tal cual surge de sus conversaciones vía mensajería instantánea y hasta habían proyectado alquilar una propiedad cercana a la de la vicepresidenta para seguir todos sus movimientos.