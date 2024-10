Bariloche: imputaron a conductora que circulaba en contramano, chocó y causó la muerte de una turista

Habían llegado procedentes de Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires, para disfrutar de Bariloche. La temporada alta de turismo ya había pasado y buscaban tal vez recorrer la ciudad con más tranquilidad. Mariana Doumecq manejaba una Renault Duster y a su lado, en la butaca del acompañante, estaba Gladys Newton. Las turistas se desplazaban sobre la avenida Bustillo hacia la zona oeste. Pero en un minuto, todo lo que habían planificado se desmoronó.

Doumecq fue sorprendida por una Chevrolet Captiva que había invadido el carril contrario y se desplazaba hacia la Duster. Y sin poder esquivarla, la Captiva las embistió. Casi al mismo tiempo, un Renault Sandero chocó desde atrás a la Duster.

Las pericias determinaron que la Captiva se desplazaba a 35,29 kilometros por hora y Agatha Massaro la manejaba. Mientras que el Sandero lo conducía Andrea Haideé Ojeda que circulaba a 8,36 kilómetros en la hora y la Duster lo hacía a 5,48. Es decir se desplazaban casi a paso de hombre.

Por el impacto de la Captiva, Newton fue impulsada hacia su derecha de forma brusca y, después, con la colisión trasera del Sandero, su cuerpo giró con violencia hacia el tablero de la Duster. Además, por el choque se abrió el airbag y provocó un efecto latigazo en las vértebras de Newton.

La mujer sufrió un traumatismo de cráneo que provocó luego un cuadro de pérdida de conciencia y un hematoma subdural. La operaron el 12 de marzo 2024 y quedó internada en la terapia intensiva del Hospital Privado Regional, según indicó el abogado por la querella. Consignó que la colisión ocurrió a la altura del kilómetro 8,9 de la avenida Bustillo. Newton nunca se pudo recuperar. Murió el 15 de abril de 2024 en la clínica Hispano Argentina de Tres Arroyos. Tenía 86 años.

La formulación de cargos para la conductora

Este jueves, el fiscal Marcos Sosa Lukman imputó a Massaro por haber causado el siniestro vial que desencadenó en la muerte de Newton. El apoderado legal de la querella adhirió a la acusación fiscal. Sosa Lukman explicó que en otra fecha se hará la audiencia de formulación de cargos contra Ojeda.

Relató ante el juez de garantías Víctor Gangarrosa, que Massaro, que es residente de Bariloche, conducía la Chevrolet Captiva en sentido oeste-este (hacia el centro) “y de forma intempestiva invadió el carril contrario y embistió de forma fronto lateral angular en la parte izquierda a una velocidad aproximada de 35,29 kilometros por hora a una Duster”, que se desplazaba en sentido contrario.

Indicó que Doumecq conducía la Duster y Newton iba en el asiento del acompañante. Señaló que la Duster circulaba al momento del impacto a 5,48 kilómetros en la hora. “A raíz de esta colisión, la Duster fue embestida en forma trasera por alcance por el Reanult Sandero”, que manejaba Ojeda, a 8,36 kilómetros en la hora y en idéntico sentido que la Duster.

El fiscal explicó que la causa de la muerte fue por el traumatismo de cráneo que provocó la destrucción de los centros vitales y la consecuente hemorragia intracraneal, lo que derivó en el deceso de la víctima. Doumecq sufrió traumatismos leves.

Afirmó que el accionar de Massaro “fue imprudente y antirreglamentario por no circular con el debido cuidado y prevención conservando en todo momento el dominio efectivo de su vehículo teniendo en cuenta los riesgos propios de la circulación y de las demás circunstancias de tránsito”,

Le reprochó el haber circulado a contramano invadiendo el carril contrario “y en consecuencia, vulneró con dicho accionar lo normado por varios artículos de la Ley de Tránsito vigente. Calificó el hecho atribuido a la mujer como un homicidio culposo.

Cinco meses de plazo para la investigación del caso

Sostuvo los cargos con varias evidencias, desde el acta de procedimiento policial, declaraciones de testigos, pericia accidentológica, informes médicos y los análisis que se les hicieron a las conductoras que colisionaron la Duster y que arrojaron cero alcohol en sangre.

El fiscal pidió al juez cinco meses de plazo para investigar el caso. El querellante solicitó agregar el agravante de la conducción temeraria.

El defensor particular Martín Govetto no objetó la formulación de los cargos ni la calificación jurídica. Tampoco cuestionó el plazo de la investigación. Solo adelantó que tienen otra teoría para explicar lo que sucedió esa tarde. La imputada optó por no declarar.

El juez admitió los cargos formulados por el fiscal, con la adhesión de la querella, y habilitó que se investigue el hecho durante cinco meses.

La fiscalía no pidió medidas cautelares. La querella proponía que se le impidiera a la imputada salir del país durante el plazo de la investigación y que se le trabajara un embargo sobre sus bienes. Pero Gangarrosa no admitió esos planteos.