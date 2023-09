Causa contra Emiliano Gatti: no habrá «probation» y el experiodista se encamina al juicio

El miércoles comenzó la audiencia de control de acusación contra el exconductor televisivo de Roca por presunta tenencia y distribución de imágenes de abuso sexual infantil, y por este delito podría llegar a cumplir una pena efectiva de cuatro años. Y es por eso que desde el Ministerio Público Fiscal desactivaron cualquier intento de la defensa para acceder a cualquier beneficio.

El abogado defensor del extrabajador de Canal 10, Marcelo Hertzriken Velasco reconoció que hubo un acercamiento con los funcionarios del Ministerio Público Fiscal pero el pedido nunca llegó a oficializarse en una audiencia del proceso.

“Nos costó convencer a Emiliano Gatti, que su pretensión desde el minuto uno es salir sobreseído o absuelto de esta cuestión. Hay una alta probabilidad de que ello acontezca”, expresó el abogado.

“Si nosotros ofrecimos este acuerdo que no es reconocer la responsabilidad, sino suspender para las personas primarias y que nunca habían cometido delitos; es un beneficio que se les puede dar. Obviamente que en este caso no se le concedió por la calificación legal y porque la política de la Fiscalía es no moverse un centímetro de esta cuestión, pero no en aras de perseguir el abuso sexual infantil, en aras de defender ellos mismos sus cargos y su permanencia en el cargo frente a la ridiculez bochornosa de la actividad que desarrollaron en la casa de Emiliano Gatti”, señaló el letrado a los micrófonos de RN Radio.

El intento de acuerdo nunca llegó a oficializarse en la audiencia de control de acusación porque -según señaló una fuente del Ministerio Público Fiscal- a ese tipo de beneficios sólo pueden acceder aquellas personas que se les impute un delito menor a los tres años de prisión.

Tras la audiencia realizada el miércoles, el abogado de periodista salió a cuestionar abiertamente no sólo a los funcionarios del Ministerio Público Fiscal sino también al juez que interviene en esta etapa del proceso, Fernando Sánchez Freytes.

«El doctor tiene una impronta muy proactiva de decidir. Creo que es un juez del viejo sistema, en este sistema el juez tiene que ser árbitro y escuchar a las partes«, manifestó el abogado y señaló que durante toda a audiencia el magistrado no escuchó a ninguna de las partes.

«No se calla e interrumpe y tiene una costumbre inveterada de darnos clases a todos, reprendernos y decirnos cuan equivocados estamos», indicó.

«El procedimiento fue absolutamente ilegal»

«Dijimos lo que nosotros considerábamos conveniente, que el procedimiento fue absolutamente ilegal», expresó el abogado y aclaró que la justicia no tenía una orden judicial para secuestrar los datos del acusado.

Velasco señaló que «el auto de apertura que va a dictar después el doctor Sánchez Freytes es donde va a recoger todo lo que dijo y lo que va a decir respecto a la prueba que termina de ofrecer la fiscalía y la nuestra es inapelable, con lo cual este planteo va a ser reeditado en impugnación, pero probablemente ya con el dictado de una sentencia o condenatoria absolutoria».

El abogado sostuvo además que si bien transcendieron comentarios periodísticos en donde descartaron la actividad de un tercero aseguró que «eso es absolutamente falso». «Los hechos no están probados. La fiscalía tiene una hipótesis que va a aprobar en juicio. Tiene una evidencia que va a ofrecer. Nosotros tenemos otra evidencia. La actividad de un tercero o de varios terceros no está descartada«, sostuvo.

«Esto es gravísimo afirmar, porque nosotros cuando partimos del día cero, teníamos la plena convicción de que no estábamos frente a un pedófilo, sabíamos que había un procedimiento ilegal y teníamos la idea de que íbamos a demostrarlo en alguna etapa del proceso, que evidentemente va a tener que ser el juicio», manifestó.

