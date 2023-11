Caso Lolen: los guardaparques se concentraron en la intendencia del parque Nahuel Huapi

Los guardaparques se concentraron en el acceso a la intendencia del parque Nahuel Huapi este jueves por la mañana y durante un minuto, aplaudieron sin cesar. Levantaron una bandera en la que se podía leer: «Los Parques Nacionales son áreas agrestes. Existen riesgos«.

Hoy se espera el veredicto por el juicio que se sigue por la muerte de dos niños tras la caída de un árbol en el camping Lolen ubicado en San Martín de los Andes. Cuatro guardaparques y dos concesionarios fueron acusados. Por eso, desde el parque nacional Nahuel Huapi decidieron no prestar ningún servicio durante este jueves a modo de reclamo. Tampoco funcionan las excursiones lacustres.

El guardaparques Germán Solveira resaltó la expectativa por el veredicto «no solo por los cuatro guardaparques sino por el futuro de los Parques Nacionales». «El resultado de lo que pueda suceder hoy, de alguna manera, va a marcar el futuro de la institución, del uso turístico público dentro de las áreas naturales protegidas. De tener un resultado que no sea el que esperamos, ese uso y goce de Parques Nacionales se va a ver cercenado, complicado«, dijo en la intendencia ubicada en la calle San Martín.

Si bien el juicio comenzó este lunes, Solveira recordó que el hecho se produjo en 2016. «Estos cuatro compañeros están complicados en su vida personal diaria y laboral desde 2016. Cuesta creer que una situación que claramente es trágica (siempre hablamos del acompañamiento a las familias por el dolor irreparable) tiene un origen natural que es imposible prever y manejarlo. Estos cuatro días llegan con la expectativa de poner un punto final«, dijo Solveira.

«¿Cómo imaginan el futuro del parque ante una sentencia desfavorable?», se les preguntó. «Si pretendemos hacer un medio que sea 100% previsible, estamos hablando de un parque de diversiones, no de un área natural. No me lo imagino. He trabajado en estos ultimos 25 años y he podido disfrutar la naturaleza a pleno y no de una cosa prevista, empaquetada», respondió Solveira.

Argumentó que la tragedia se produjo en un camping «en un área agreste». «No hablo de un camping con caminos asfaltados y con situaciones 100% manejables. Ni en la calle en la que estamos ahora podemos garantizar la seguridad absoluta. Menos en un camping agreste. Lo que más nos llama a disfrutar es la condición de agreste«, indicó.