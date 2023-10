Caso Rafael Nahuel: se acerca el final del juicio con los últimos testigos la semana que viene

Solo 16 testimonios restan escuchar del centenar que estaba previsto para el maratónico juicio por el homicidio de Rafael Nahuel, un joven mapuche de 22 años que murió de un disparo en la espalda el 25 de noviembre de 2017 en manos de efectivos de Prefectura Naval Argentina.

El juez federal Alejandro Silva definió este miércoles en la audiencia número 16 dar celeridad y agilizar lo que queda de la prueba testimonial ofrecida por la Fiscalía y la Defensa para la semana que viene, los días 10 y 11 de octubre tendrían que declarar los últimos del cronograma. La mayoría son prefectos, colegas de los cinco imputados.

En este tramo, los ritmos se aceleraron y los largos interrogatorios de hasta dos horas quedaron atrás. En las últimas audiencias las declaraciones fueron acotadas por los escasos aportes que podían dar los testigos respecto al hecho investigado. Civiles, policías de Río Negro y federales que intervinieron en los operativos o bien, pasaban por el lugar ocasionalmente sobre la Ruta Nacional 40, el día del crimen.

La ilustración de uno de los prefectos sobre la zona donde ocurrieron los hechos. Foto: Juan Thomes

Ahora todas las miradas están puestas en lo que será un importante operativo judicial de Roca a Bariloche para realizar la inspección ocular en el lugar exacto donde mataron a Nahuel, el 24 de octubre próximo a las 15 horas, en el kilómetro 2006.

Hoy se confirmó que dos de los cinco imputados participarán de la diligencia, los albatros Juan Obregón y Sergio García, defendidos por las abogadas Anabella Schmidt y Alejandra Bussetti. En tanto, los clientes de Marcelo Rochetti, Guillermo Cavia, Carlos Sosa y Francisco Pintos adelantaron su ausencia, pero no dieron fundamentos.

Desde las querellas, adelantaron la presencia de los testigos Fausto Jones Huala, Lautaro Colhuan, Lautaro González, integrantes de la comunidad mapuche a la que pertenecía Nahuel quienes estaban con él el día del asesinato. Colhuan era su prima y fue una de las heridas.

Además, pidieron que se incorpore a la inspección el equipo de peritos balísticos de Río Negro que dirigió Roberto Nigris junto a la licenciada Karina Uribe y Silvia Buffalini, lo cual definirá el tribunal y tendrá su resolución el martes que viene.

Desde la Secretaría del Tribunal se encargarán de todos los asuntos operativos y traslados para garantizar el efectivo cumplimiento de la medida que trasladará toda la estructura judicial desde Roca a Bariloche solo por un día. Son 571 kilómetros de distancia.

La inspección ocular que les permitirá comprender el escenario de actuación de las fuerzas federales y el territorio donde el joven de 22 años pasó sus últimas horas, antes de morir por un disparo letal que le ingresó por la espalda.

El debate oral y público ya contó con la declaración testimonial de unos 50 testigos y hubo varios desistimientos por parte de la parte querellante, por lo que se achicó el cronograma de casi 100 que había en un inicio y serían 66 el miércoles que viene.

El querellante Mariano Przybyksky, director de la Secretaria Derechos Humanos de la Nación; fue enfático ayer al pedir que se agoten todos para la semana que viene con apoyo de los abogados de la familia de Nahuel, Rubén Marigo y Ezequiel Palavecino; a lo que el tribunal hoy ordenó llevar a cabo.

La fecha del final está en constante disputa en el debate. Hay una evidente puja para dotar de celeridad al juicio desde la parte querellante, lo cual se contrapone con la defensa que pide contemplaciones en la programación de las audiencias y la no sobrecarga, por encontrarse con múltiples causas paralelas. El final está cerca, pero es incierto aún.

Caso Rafael Nahuel: más testimonios de policías

A días de cumplirse seis años del asesinato de Nahuel, en cada debate se va recapitulando y reconstruyendo la cadena de sucesos ocurridos desde el desalojo de la comunidad el 23 de noviembre de 2017 hasta el fatal desenlace el 25 de noviembre.

Este miércoles 4 de octubre declararon seis personas entre ciudadanos y policías de Río Negro y Federales que estuvieron el día de los hechos, 25 de noviembre de 2017, interviniendo en alguno de los operativos vinculados al caso.

Jorge Saez, policía federal declaró hoy en el juicio.

Jorge Eduardo Sáez, policía federal, fue uno de los que cortó el tránsito de la ruta 40 mientras se realizaba el procedimiento y las diligencias en esa zona de Bariloche. Luciano Ismael Parra, de la misma fuerza de seguridad, hizo lo propio y no relativizó el hecho de que haya habido un enfrentamiento.

José María Piazza, policía federal retirado actualmente, habló sobre su participación en el desalojo del 23 de noviembre en ese predio. Habló de un desalojo «normal». «Era un campo que estaba tomado por personal de esta agrupación de mapuches», dijo el expolicía.

José Maria Piazza, policía retirado, declaró hoy.

Según sus recuerdos, fue «conflictivo» porque los desalojados no estaban de acuerdo. «Arrojaron un objeto contundente y algunas piedras, no mas de eso. No hubo gente herida ni lastimada», explicó.

Luego fue el turno del policía de Río Negro, Gerónimo Avelino Colitripay, quien actualmente está retirado. Prestó servicios durante siete años en el destacamento de Villa Mascardi, ubicado a 3 kilómetros del lugar del crimen.

“No habíamos tenido conflicto antes. Esto empezó en 2017”, relató el retirado, quien dijo que luego de este suceso empezaron los conflictos con la comunidad mapuche. “A principios de 2017 estaba todo tranquilo. Después de lo que pasó empezó el problema”, aseguró y contó que ya por 2019 comenzaron a recibir agresiones en sus patrulleros.

Ricardo Rizzo, era trabajador del ACA de Villa Mascardi, declaró en el juicio.

Ricardo Rizzo habló sobre las diligencias a los prefectos luego del hecho en el ACA, donde trabajaba en ese entonces. Allí, los 20 efectivos entregaban celulares, armamento, daban sus datos y les tomaban huellas.

Por último, declaró Omar Ceferino Torres, trabajador de salud del hospital de Bariloche quien concurrió al lugar con la primera ambulancia que llegó. Allí confirmaron junto con el médico la muerte de Rafael Nahuel y hoy aseguró haber escuchado detonaciones y disparos que provenían de la zona boscosa.

Omar Torres, trabajador de salud de Bariloche.

Caso Rafael Nahuel: cinco imputados

Rafael Nahuel tenía 22 años cuando fue asesinado por un disparo de arma de fuego reglamentaria de Prefectura Naval Argentina del grupo Albatros y en medio de un conflicto por recuperación territorial en Villa Mascardi.

Los imputados son cinco suboficiales de Prefectura Naval Argentina por homicidio aquel 25 de noviembre de 2017, quienes están presentes vía Zoom. Sergio Guillermo Cavia, Juan Obregón, Sergio García, Carlos Sosa y Francisco Javier Pintos, pertenecen al grupo de elite, Albatros.