Causa Ávalos: suspenden a policías imputados, «son una mancha para la institución»

Sergio Ávalos estudiaba en la facultad de Economía y Administración. Era oriundo de Picún Leufú. Foto Cecilia Maletti.

El gobierno de Neuquén suspendió a tres policías de alto rango que se encuentran imputados por la desaparición forzada de Sergio Ávalos. Se trata de los comisarios inspectores Juan Darío Arévalo Smith y Alfredo Humberto Cortínez, acusados como coautores, y el comisario mayor Rubén Gustavo Escobar en el rol de partícipe necesario. Eran parte de la seguridad del boliche «Las Palmas», donde se vio por último vez al joven el 14 de junio de 2003.

Para el abogado querellante, Sergio Heredia, los tres lograron ascensos en la fuerza por que nunca los imputaron.

«El problema es que en su momento, cuando fue la desaparición de Sergio, la policía debería haber realizado sus investigaciones internas, además de las judiciales», dijo en diálogo con FM Capital.

El juez federal Gustavo Villanueva criticó duramente a la fiscalía de Neuquén, quien tomó el caso ni bien se denunció, ya que puso en cabeza de la policía provincial la investigación cuando había integrantes de la fuerza que hacían adicionales en el boliche.

«Los auxiliares de la fiscal Taboada (Sandra) eran policías, los que comandaban la investigación, entonces es la principal causal de encubrimiento», consideró el querellante.

Manifestó que pese a que ya están en condiciones de retirarse, el trámite administrativo interno debería seguir.

«Son una mancha para la institución, es una mancha para el Estado, es un delito de lesa humanidad en la cual Argentina se adhirió a tratados internacionales. Es una gran mancha, lo digo con todo respeto, ¿no? Es una mancha para todos nosotros», agregó.

En cuanto a los recursos que presentaron las defensas contra el procesamiento de Villanueva, Heredia señaló que no le quedan dudas de que van a ser rechazados.

La desaparición forzada es un delito que continúa en el tiempo y por eso debe ser investigado, a pesar de la garantía de irretroactividad de la ley penal.

Desde el gobierno confirmaron que se los apartó del cargo de manera preventiva, sin afectar sus haberes.