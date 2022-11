Cinco años sin justicia por el homicidio de Rafael Nahuel

El homicidio del joven mapuche Rafael Nahuel ocurrió la tarde del 25 de noviembre de 2017. Murió tras recibir un proyectil calibre 9 milímetros que una pericia balística determinó que salió de un arma que portaba el cabo primero de Prefectura Naval e integrante de la Agrupación Albatros, Guillermo Cavia. Hay otros cuatro albatros acusados en la causa que fue elevada a juicio a finales del 2021

El viernes se cumplieron cinco años de aquella tragedia en Villa Mascardi, y todavía no hay fecha para el juicio contra los cinco albatros imputados. Desde la fiscalía federal de Bariloche y la APDH local, que es querellante en la causa, descartaron que el juicio se haga antes de que finalice este año. Dieron por hecho que será el año próximo.

El tribunal oral federal de Roca determinará la fecha del juicio. Pero la defensa particular de los imputados Francisco Javier Pintos, Carlos Valentín Sosa y Cavia presentó un recurso extraordinario para tratar de que la Corte Suprema trate los planteos de nulidad formulados contra los informes de la autopsia, que se hizo al cuerpo de la víctima, de las pericias y otros estudios que se incorporaron al expediente.

Es una de las últimas posibilidades que tiene para evitar que Pintos, Sosa y Cavia sean juzgados. Los otros dos imputados son los albatros Juan Ramón Obregón y Sergio Damián García.

La exfiscal federal interina de Bariloche, Sylvia Little, quien se jubiló este año presentó el requerimiento de elevación a juicio el 28 de septiembre de 2021.

Acusó a Cavia como autor de un homicidio agravado por haber sido cometido mediante la utilización de armas de fuego, con exceso en la legítima defensa, mientras que a los cuatro albatros restantes los imputó como participes necesarios del mismo delito. Con esa calificación legal, la escala penal que se aplica es la del homicidio culposo, cuya pena maxima no supera los 8 años de prisión. Ninguno de los albatros tiene antecedentes penales.

Para sostener la acusación contra los imputados, Little señaló numerosas pruebas recolectadas durante los cuatro años que duró la investigación.

Recordó que se hicieron tres pericias balísticas. Los peritos oficiales Karina Uribe y Roberto Nigris, del Poder Judicial de Río Negro, hicieron la primera en 2018. Concluyeron que la bala que mató a Nahuel había salido del subfusil MP5 asignado a Pintos, que en su indagatoria negó haber disparado con armas letales.

La segunda peritación solicitada la hicieron en la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de Gendarmería Nacional, que concluyó que el proyectil recuperado del cuerpo de la víctima no se correspondía con los subfusiles MP5 que portaban Pintos y Obregón y que fueron secuestrados el mismo día del hecho.

Frente a ese contradicción se pidió un “tercer estudio superador de aquéllos dos, en los que participaran no solo los mejores especialistas disponibles sino también peritos designados por todas las partes”, destacó Little. El informe pericial balístico lo hizo el Departamento de Criminalística del Cuerpo de Investigaciones Fiscales del Ministerio Público de Salta (CIF) que estableció que el proyectil salió del arma que portaba Cavia.

Little destacó que “no existen pruebas que permitan afirmar, tal como se ha sostenido por las acusaciones privadas, que los albatros llegaron a la cima de la montaña persiguiendo (“cazando”) con intención matar a cualquier “mapuche” que encontraran en la zona”.

Planteó que los albatros dieron la voz de alto y fueron atacados, pero “la defensa concretamente empleada por los funcionarios fue excesiva”.

Las pruebas que avalan la teoría de que hubo un enfrentamiento

La exfiscal federal interina de Bariloche Sylvia Little sostuvo en la requisitoria de elevación a juicio que integrantes de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu atacaron el 25 de noviembre de 2017 a los albatros, en la montaña.

Señaló que Fausto Jones Huala (hermano de Facundo prófugo de la justicia de Chile) admitió el ataque con armas contra los prefectos, en un juicio abreviado donde le impusieron 6 meses de prisión condicional.

Little afirmó que los informes del servicio de Ingeniería y Química Forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales del Ministerio Público de Salta detectaron partículas compatibles con residuos de disparo en las muestras de las manos de Rafael Nahuel.

También, especialistas de la Comisión Nacional de Energía Atómica hallaron partículas características de residuos de disparo en las muestras de las manos de Fausto Jones Huala y Lautaro González, que fueron los jóvenes que bajaron a Nahuel herido de muerte desde la montaña hasta la ruta nacional 40. Y una pericia química de Gendarmería detectó partículas compatibles con restos de disparo en las prendas de los tres jóvenes mapuches.

Esas evidencias, indicó Little, “me permiten afirmar que al menos Jones Huala, González y el fallecido Nahuel, también utilizaron armas de fuego en el episodio descripto. Ello así, pese a que en la inspección ocular no se incautaron vainas correspondientes a otras armas distintas a las asignadas a los funcionarios policiales; esto, probablemente, debido a que aquélla se realizó 12 días más tarde, lapso durante el cual el lugar estuvo a custodia y disposición de la comunidad”.