Cinco pobladores imputados por agresión a manifestantes en el acceso a Lago Escondido

Hugo Araneda, Graciela Hernández, Andrés Saint Antonin, Nicolás y Enzo Puchy fueron imputados por agredir físicamente a manifestantes durante la séptima marcha a Lago Escondido, organizada por la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua (Fipca), el primero de febrero pasado.

El juez de Garantías Ricardo Calcagno dio por formulados los cargos y dispuso un plazo de investigación por cuatro meses hasta el 14 de febrero.

Cómo fue la agresión contra los manifestantes en el acceso a Lago Escondido

El hecho se produjo el primero de febrero, entre las 11 y las 18, en inmediaciones al portón de acceso del camino vecinal «Tacuifí» en el paraje El Foyel, tras una discusión entre los pobladores y los manifestantes.

En esa oportunidad, según la acusación fiscal, los imputados (pobladores) agredieron físicamente a María Fernanda Álvarez, María Celeste Fierro, Julieta Luna, Gabriel Berrozpe, Joel Vinicius Sverdlik, Alejandra Bartoliche, Gaston Harispe, Leandro Rachid, Marcos Ariel Cianni, y otras personas que integraban la marcha a Lago Escondido, provocándoles heridas leves y de gravedad.

El fiscal Francisco Arrien detalló cómo Araneda arrojó una piedra hacia Álvarez que le ocasionó lesiones de carácter leve. En tanto, Hernández tiró del cabello y propinó golpes de puño a Fierro y a Luna, «para luego tomar un trozo de madera con el que las golpeó en el cuerpo y en la cabeza, ocasionándoles lesiones de carácter leve». Poco después, se dirigió hasta donde estaba tirado Berrozpe, a quien le arrojó una piedra de gran tamaño, provocándole fracturas en la tibia y el peroné.

«En el trayecto del camino vecinal, Luna y Fierro auxiliaban a Sverdlik que estaba herido y, Hernández lo pateó en dos oportunidades y golpeó con un palo en la cabeza de Fierro, provocándole una herida sangrante», relató Arrien.

Respecto a Saint Antonin, mencionó que montando un caballo, agredió físicamente a la reportera gráfica, Bartoliche, tomando la correa de su cámara fotográfica y «extendiendo ese forecejeo por varios metros». Bartoliche cayó al suelo golpeándose la cabeza en una piedra.

Finalmente, Nicolás y Enzo Puchy están acusados de agredir físicamente con golpes de puño a Sverdlik que cayó al suelo y recibió dos patadas que le ocasionaron una fractura en la costilla.

No se pudo determinar por qué la Policía de Río Negro no intervino ante la violencia

Arrien aclaró que aún no se han individualizado a otros actores y por eso, continúa la investigación. Hasta ahora no se pudo determinar por qué la Policía de Río Negro no intervino ante los hechos de violencia.

Al término de la audiencia, Arrien solicitó una prohibición de acercamiento y contacto de los imputados a las víctimas por el plazo de la investigación, que fue aceptado por el juez.

Juan Ignacio Sarmiento y Cristian Burhrer, dos abogados defensores, rechazaron la formulación de cargos. «No queda claro el hecho que se le imputa. Se habla de un supuesto forcejeo pero no queda claro su papel en los hechos relatados por el fiscal«, dijo Sarmiento.

Este planteo fue rechazado por Calcagno que consideró que «la participación está más que justificada«.