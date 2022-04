Condenan a prisión perpetua a Retamal por el femicidio de Cristina Ancatén

Damián Retamal fue condenado hoy a la pena de prisión perpetua como autor del femicidio de María Cristina Ancatén, su expareja, el 1 de mayo de 2021. El jurado popular lo había declarado culpable por unanimidad el 10 de marzo pasado.

Cristina y Retamal habían sido pareja por más de 20 años y tenían tres hijos en común. Estaban separados y ambos se encontraron esa noche en el cumpleaños de 15 de una sobrina, en el barrio Trahun Hue de Centenario. El imputado la hostigó durante toda la fiesta. Alrededor de las 4 de la mañana, la joven de 37 años fue al baño y él se metió tras ella.

La versión que sostuvo Retamal en el juicio es que Cristina se resbaló accidentalmente. La evidencia recolectada, especialmente el informe de autopsia, reveló que los hematomas que tenía la víctima no se correspondían con una caída, sino que las lesiones en sus rostros eran compatibles con golpes de puño.

La reconstrucción que realizó criminalística marcó que murió por el traumatismo de cráneo que se produjo cuando fue tomada del cuello y arrojada contra la pared, al menos en dos ocasiones. Ella intentó defenderse, ya que en sus uñas se encontró perfil genético de Retamal.

El jurado popular determina la culpabilidad o no del imputado. El juez que dirige la audiencia, en este caso Gustavo Ravizzoli, es el encargado de fijar la pena.

«El delito por el que ha sido declarado culpable por el jurado conforme el derecho que oportunamente su señoría le instruyó tiene una pena indivisible que es la pena de prisión perpetua. Como usted sabe esta pena el legislador la ha reservado para los delitos más graves», afirmó el fiscal jefe Agustín García.

Indicó que por este motivo «no corresponde el análisis de atenuantes, ni de agravantes, sino que es una consideración que ya ha hecho el legislador al momento de sancionar este grupo minúsculo de delitos graves con esta sanción penal». García pidió que sea condenado a prisión perpetua. El querellante Joaquín Hertzriken Catena adhirió a los argumentos de la fiscalía.

El defensor de circunscripción, Raúl Caferra, aseguró que «sin perjuicio de que consideramos que las penas realmente perpetuas resultan inconstitucionales porque atentan contra el principio de reinserción social, que es un imperativo constitucional» manifestó que el momento de realizar los planteos será durante la ejecución de la pena.

Ahora, dijo Caferra, como el delito impone una pena única e indivisible, «no amerita la discusión de circunstancias atenuantes y agravantes». Anticipó que impugnará la sentencia.

Ravizzoli señaló que por la calificación no existe la posibilidad de establecer otra pena que no sea la perpetua, y además remarcó que no hay controversia entre las partes.