Convocan a una marcha para reclamar justicia por la muerte de un vecino de Regina

Una convocatoria a una movilización para pedir justicia realizaron familiares de Félix Retamal, quien murió en la madrugada del 14 de agosto tras un siniestro vial en la Ruta 22 en proximidades de Cervantes.

La marcha se realizará este miércoles a las 20 con punto de concentración en la esquina de la avenida 9 de Julio y General Paz, para luego desplazarse hasta la Plaza de los Próceres.

El siniestro vial ocurrió en la madrugada del 14 de agosto, cuando la camioneta en la que viajaba Retamal como acompañante junto a otros tres integrantes de su familia en una camioneta Ford Ranger de color roja, fue impactada desde atrás por otra camioneta Ford Ranger blanca en la que viajaban dos jóvenes.

Por el golpe la primera camioneta terminó volcando sobre sobre la banquina y sus ocupantes tuvieron que ser rescatados por personal de Bomberos Voluntarios. Por los golpes, Félix Retamal falleció.

“No queremos que este hecho quede impune; a nosotros no nos importan los apellidos de las personas que iban en esa camioneta. Pedimos justicia; no sabemos si tendrán responsabilidades los dos, pero por lo menos el que manejaba”, indicaron familiares del hombre.

La familia que se presentó como querellante en la causa, denunció la semana anterior a través de la abogada que los representa que no habían podido acceder en forma inmediata al expediente de la investigación, y solicitaron al mismo tiempo el cambio del fiscal.

“Lo que pedimos es que nos dejen investigar, que no nos pongan trabas para que se pueda esclarercer todo este hecho. Fue un impacto muy grande lo que vivió nuestra familia, estamos todos unidos para pedir justicia”, agregaron finalmente.