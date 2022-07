Crimen de Cuesta del Ternero: Feilberg levantó la huelga de hambre para ser trasladado a Bariloche

Martín Feilberg, uno de los imputados por el homicidio del joven mapuche Elías Garay en Cuesta del Ternero, deberá ser trasladado a la Comisaría de Dina Huapi luego de permanecer detenido en el Penal de Viedma. Así lo confirmó su abogado defensor Ernesto Saavedra.

Feilberg realizaba una huelga de hambre desde mayo en reclamo por el avance del juicio. Pero la semana pasada puso fin a su reclamo. «Sucede que la jueza Romina Martini determinó que si estaba en condiciones de viajar y había lugar para alojarlo, lo trajeran a Bariloche. Cuando lo notifiqué, cesó la huelga de hambre y el informe médico constató que se encuentra bien», indicó Saavedra, al tiempo que insistió: «Lo quiero vivo y sano para el juicio».

En relación al inminente traslado, desde el Servicio Penitenciario argumentaron que el Penal 3 de Bariloche no tenía disponibilidad para alojarlo por la sobrepoblación. «Explicamos que, al no estar condenado, debe ir a la Casa de Preegreso o a otro sitio. En una resolución, el juez Ricardo Calcagno señala horrores procesales que se han venido cometiendo y ordena el inmediato traslado a la Comisaría 36«, señaló.

Dijo que durante los 45 días de la huelga de hambre, nunca se llevaron adelante los controles médicos, tal como ordenó el juez. «Nunca le hicieron análisis de sangre o un control de glucemia. No tiene médico ni psicólogo«, aseveró su defensor.

A dos días de la resolución de Calcagno, Saavedra denunció que el Servicio Penitenciario solicitó el depósito de 48 mil pesos como condición para trasladar a Feilberg a Bariloche. «El argumento es que Feilberg tiene un defensor privado, pero mi defensa es pro-bono. Y no es la primera vez que lo hacemos», recalcó el abogado. Dijo que interpondrá una denuncia por desobediencia judicial, incumplimiento de los deberes de funcionario público y la obstaculización del ejercicio de la defensa.

Saavedra insistió en que Feilberg no tenía el arma de la que salió el disparo que mató a Garay y de hecho,

«trató de disuadir a los muchachos». «Mi defendido es de Esquel y estaban trabajando en Cuesta del Ternero. Llevamos 22 audiencias y hasta ahora, en todas me han negado su traslado a Bariloche. Estamos llegando a la audiencia de control de acusación y no he podido sentarme con Feilberg y con el legajo«, cuestionó.