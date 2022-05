Uno de los acusados de matar a un joven mapuche inició una huelga de hambre

«Esta medida no es como protesta; es un llamado de atención para que no se extiendan los plazos de mi detención porque no lo voy a soportar. Ni tengo que hacérselo soportar a mi hijos». De esta forma, Martín Feilberg, uno de los imputados por el asesinato de Elías Garay en Cuesta del Ternero, argumentó sobre la decisión de llevar adelante una huelga de hambre en el Penal de Viedma donde se encuentra detenido.

«Esta huelga de hambre la voy a llevar a cabo hasta la instancia que sea: el juicio o la prisión domiciliaria. Soy un hombre de familia, de trabajo y más allá de lo que ocurrió, yo estaba en el campo donde trabajo. Soy inocente. Jamás lastimé a nadie. Y esto es injusto», planteó Feilberg, ante el juez de Garantías, Víctor Gangarrosa.

Insistió en que «no es nada personal con nadie. No sé de derecho penal. Pero primero fueron cuatro meses, después un mes más y luego, dos meses. Estoy alojado en un penal privado de mi libertad y es injusto. Acá adentro se escuchan muchas cosas: me han dicho que puedo estar dos años privado de mi libertad».

Saavedra consideró que, a partir de la huelga de hambre que comenzó su defendido hace una semana, ya ha perdido cuatro kilos. «Los 20 días restantes (para que se cumpla el plazo de la investigación) pueden ser letales para nuestro detenido. Para el proceso, en nada afecta. Eso lo sabemos todos«, dijo el abogado defensor.

Expresó que la medida cautelar «se está convirtiendo en una sanción para feilberg. Pedimos que se arbitren los medios para la realización del juicio a la brevedad para que llegue en un estado de salud que le permita afrontar el mismo. Pedimos tener en cuenta las razones humanitarias».

El fiscal Francisco Arrien recordó que ayer la jueza de Juicio Romina Martini confirmó la prisión preventiva de Feilberg hasta la audiencia de control de acusación. «La huelga de hambre es voluntaria. Es una decisión propia que ha tomado lamentablemente porque puede afectar su salud«, acotó.

Los abogados de la querella, Ezequiel Palavecino y Andrea Reile lamentaron la huelga de hambre pero también hicieron hincapié en que «es una decisión personal».

El juez de Garantías Gangarroso rechazó el pedido de arresto domiciliario, dispuso «un control de asistencia médico diaria por parte del personal del Servicio Penitenciario» y recomendó al Ministerio Público Fiscal acelerar la realización del juicio.

«No encuentro argumentos sólidos a lo argumentado por el defensor. Feilberg ha tomado la decisión voluntaria de colocarse en esa situación. Esta sola circunstancia no resulta un fundamento suficiente para la morigeración de la medida de prisión preventiva«, concluyó el juez.