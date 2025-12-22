Crimen de Maximiliano Gallardo en Cinco Saltos: avalan acuerdo y ahora resta definir pena para los tres condenados

En una audiencia virtual, el Tribunal dio a conocer el veredicto por el homicidio de Maximiliano Gallardo, ocurrido en la ciudad de Cinco Saltos, y declaró la responsabilidad penal de tres personas con distintos grados de participación.

La resolución homologó el acuerdo presentado por las partes y dispuso que los imputados continúen en prisión preventiva hasta que la sentencia quede firme, mientras se aguarda la audiencia en la que se definirán las penas.

El veredicto del Tribunal

Durante la lectura del fallo, se declaró culpables a dos hombres y a una mujer por los hechos investigados. El Tribunal aceptó el acuerdo en todos sus puntos, tanto en la reconstrucción de los hechos como en la participación y la calificación legal atribuida a cada imputado.

En relación con el primer hecho, correspondiente al homicidio agravado por el uso de arma de fuego, uno de los hombres fue declarado culpable como autor, conforme a los artículos 79 y 41 bis del Código Penal. Los otros dos imputados fueron considerados partícipes secundarios, en los términos del artículo 45.

Otros delitos acreditados

Respecto del segundo hecho, vinculado al delito de coacción calificada por el uso de armas, los dos hombres deberán responder como coautores, según lo establecido en los artículos 45 y 149, primer inciso, del Código Penal.

En el tercer hecho investigado, uno de los imputados fue declarado responsable penal como autor del delito de amenaza simple, mientras que, en el cuarto hecho, la mujer fue considerada autora del delito de amenazas, ambos conforme al artículo 149.

Violación de domicilio y medidas cautelares

El quinto hecho investigado incluyó los delitos de violación de domicilio en concurso real con hurto y desobediencia. En este punto, los tres imputados fueron declarados penalmente responsables como coautores, de acuerdo a los artículos 150, 162, 54 y 45 del Código Penal.

Finalmente, a pedido de la fiscalía, el Tribunal resolvió prorrogar la prisión preventiva de dos de los imputados cuyos vencimientos eran inminentes, para unificar la situación procesal de los tres hasta el dictado de la sentencia definitiva. Las penas serán discutidas en una audiencia de cesura en los próximos días.