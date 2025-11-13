Crimen narco en Neuquén: declaran culpable al homicida de Francisco Millacán

El tribunal integrado por los jueces Andrés Repetto, Raúl Aufranc y Marco Lupica Cristo declaró penalmente responsable a Federico Norberto “El Gordo” Abello por el homicidio de Francisco Basualdo Millacán, ocurrido la noche del 12 de enero de 2025 en el barrio Villa Ceferino de la ciudad de Neuquén.

La resolución se dictó este jueves a pedido de la fiscal del caso, Lucrecia Sola, quien sostuvo que la víctima había ingresado al domicilio del acusado para comprar estupefacientes.

Le disparó tres veces con una pistola 9 mm

Según la reconstrucción fiscal, dentro de la vivienda se produjo una discusión que continuó en el exterior, momento en el cual Abello disparó tres veces con una pistola calibre 9 mm: uno de los disparos no se efectuó, otro no alcanzó su objetivo y el tercero impactó en el tórax de Basualdo Millacán, causándole la muerte en el lugar.

Tras el ataque, Abello habría regresado brevemente a su casa y luego se retiró con su pareja en un automóvil. Horas más tarde, acorralado por la policía y la presión vecinal, se presentó junto a su abogado, Ricardo Mendaña, para ponerse a disposición de la Justicia.

Se le acreditó otro delito

El tribunal consideró probado que el hecho constituye un homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en carácter de autor, conforme a los artículos 79, 41 bis y 45 del Código Penal.

Durante el mismo juicio también se evaluó un episodio previo de tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil, ocurrido en 2023 en el domicilio del acusado, por el cual Abello fue igualmente hallado responsable.

La defensa planteó la legítima defensa

El proceso oral comenzó el viernes y finalizó con los alegatos de las partes. La fiscalía solicitó la declaración de responsabilidad por ambos hechos, mientras que la defensa argumentó que Abello actuó en legítima defensa y pidió la absolución por la tenencia del arma.

El tribunal desestimó los planteos defensivos y ratificó las acusaciones de la fiscal Sola. Abello continuará detenido bajo prisión preventiva hasta que se realice una nueva audiencia para determinar el monto de la pena.