Dalma Maradona directa antes del juicio por la muerte de su papá: «No tuvo una muerte digna»

Luego que se conociera que se iba a elevar a juicio a los ocho imputados en la causa por la muerte de Diego Armando Maradona. Dalma, la hija del exfutbolista, destacó el avance en la Justicia y sostuvo que su padre “no tuvo una muerte digna”.

“Yo espero justicia desde aquel maldito 25 de noviembre. Me parece que lo merece él como cualquier persona que no tuvo una muerte digna”, expresó la hija del exdeportista.

En diálogo con Intrusos en el Espectáculo, dijo que hubo más personas involucradas. “Son personas que por orden de alguien no hicieron su trabajo, o por ser unos ineptos. No sé, no me importa. También quiero que haya justicia por las otras personas que también están involucradas. Sería importante”, manifestó en el móvil.

Al ser consultado si se refería a Matías Morla, respondió: “No, no puedo nombrar a nadie. Esas personas saben perfectamente quiénes son. Y no estoy hablando de una sola persona. Son ocho los que están en el juicio pero hay muchas más personas que están atrás de todo eso”, aseguró.

Y agregó: “Hay muchos audios que por suerte, digo por suerte, salieron a la luz, porque si no éramos nosotras las locas, las desquiciadas. ¡Todas las barbaridades que dijeron, solamente de Giannina y mías! No hablan mal de nadie más”.

Además, la actriz sostuvo que “me pude haber equivocado en un montón de cosas, pero yo sé que no transé con las personas que estuvieron involucradas en la muerte de mi papá”.

Luego, habló del juicio que se viene y reveló que “si nosotras podemos participar, ir a presenciarlo, vamos a hacerlo. Giannina y yo por lo menos”, reveló.

Qué dijo Dalma Maradona del juicio oral

La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro confirmó que los ocho imputados por la muerte de Diego Maradona vayan a juicio oral. La acusación es por “homicidio simple con dolo eventual”.

“Entiendo los tiempos de la Justicia porque se resolvió de alguna manera, y si bien van a ser tres años y es un montón de tiempo, entiendo que la Justicia en Argentina es así y elijo confiar en eso”, sostuvo Dalma Maradona en la nota con Intrusos en el Espectáculo.

Dijo que confían en su abogado Fernando Burlando. “Espero que se haga justicia. Confío. No hay mucho más para debatir. ¿Qué van a decir? ¿Que ellos no eran? ¿Que ellos no estaban? ¿Que los mandó alguien? Bueno, ¿quién te mandó a no hacer tu trabajo? ¿Por qué no había una ambulancia afuera? Miles de cosas”, señaló.