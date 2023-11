Denuncian a otra constructora por estafas en Neuquén y Río Negro: cómo operaba «Dharma»

A menos de una semana de que Diario RÍO NEGRO informó sobre la millonaria estafa realizadas por la empresa constructora «COMPAC» a varias personas de Neuquén y Río Negro (170 mil dólares y 30 millones de pesos), se sumó en las últimas horas otra causa contra otra firma que ofrecía los mismos servicios y jamás cumplió con la realización de las obras.

La empresa en cuestión es «Dharma Constructora Desarrollista», sus dueños oriundos de Córdoba fueron denunciados por estafa por una decena de personas a las que no es terminaron sus viviendas. Las obras estaban previstas en terrenos de Neuquén capital, San Martín de Los Andes, Cutral Co y Bariloche.

Federico Jonsson, uno de los tres abogados que representan a las víctimas precisó a este medio que solo bajo su patrocinio hay 8 personas engañadas. «En otro estudio son 4 más, hasta el momento pero tenemos un número cercano a 36 de personas que fueron estafadas, este dato fue aportado por las arquitectas que formaron parte de la empresa, pero que también fueron engañadas por los dueños que no terminaron de pagar sus servicios», explicó.

El primer caso llegó al estudio de Jonsson en abril de este año y a partir de ahí comenzó un extenso camino legal y administrativo, primero para notificar a los dueños de Dharma y luego para trasladar las demandas que se sumaron al fuero penal y civil.

«La empresa estaba en regla, tenía dos razones sociales legales y una oficina en la calle Roca 150 de Neuquén capital, todo parecía normal e incluso a varios desarrollos les colocaron plateas pero nunca más avanzaron y desaparecieron de la provincia sin dar explicaciones o devoluciones de dinero a sus clientes», agregó el también martillero público.

Denuncian a otra constructora por estafas en Neuquén y Río Negro: cómo fueron los engaños

Según se pudo determinar, «Dharma Constructora Desarrollista» ofrecía sus servicios de construcción en seco por distintos medios, principalmente en redes sociales donde compartía ilustraciones y escenas fotográficas con obreros trabajando en los diseños. También promocionaban financiación y posibilidades de pago.

Una vez contactado, el cliente era citado a las oficinas céntricas y allí se les hacía firmar un contrato por los servicios. En este punto se pedía un adelanto de totales que iban desde los 9 millones a los 14 millones de pesos, dependiendo del modelo de casa a realizar.

Varios de los perjudicados aseguraron que jamás sospecharon de algo raro, y destacaron que la empresa ofrecía modificaciones en los diseños e incluso ampliaciones sobre la marcha, aclarando modificaciones en el total a pagar.

Uno de los puntos que más llamó la atención a los investigadores y denunciantes es que la empresa compartía en sus redes publicaciones felicitando a «sus nuevos clientes» adjuntando incluso fotos con los contratos firmados.

Dharma tenía además una camioneta ploteada con publicidad.

Denuncian a otra constructora por estafas en Neuquén y Río Negro: la empresa se quedó con autos de clientes

En la lista de estafados hay varias situaciones. Gente que pagó adelantos en pesos, otras en dólares y también quienes entregaron como parte de pago vehículos.

«La empresa daba la opción de hacer un importante adelanto con un auto, lamentablemente esta oferta fue aceptado por algunas de las familias y estamos pidiendo a fiscalía que se libre el pedido de secuestro de ambos rodados», contó Jonsson.

Según pudo establecer este medio, se trata de un Ford Focus y una camioneta Ford Ranger, ambos modelos 2020.

Anuncio de la empresa aceptando como medio de pago vehículos.

Denuncian a otra constructora por estafas en Neuquén y Río Negro: similitudes con los engaños de «COMPAC»

El caso de «Dharma» y sus similitudes con las estafas de «COMPAC» desató la gran incógnita respecto a una posible nueva metodología de engaño en la región.

Ambos casos están bajo la órbita de la fiscalía de Delitos Económicos a cargo del fiscal Juan Narváez y comparten varios puntos aunque también hay algunas diferencias claves para entender la modalidad.

Ambas empresas mostraban una fachada digital en redes sociales y una física con el montaje de oficinas en lugares claves en la ciudad capital. También se destaca que los dueños de las firmas no son oriundos de Neuquén y habrían tejido lazos comerciales en sus ciudades de origen, Bahía Blanca (COMPAC) y Córdoba capital (Dharma).

La existencia de contratos, aceptación en moneda extranjera y la extensión territorial de los engaños también son similitudes en ambos casos investigados.

Si bien los dueños de Dharma son intensamente buscados (estarían en Córdoba) aún no fueron localizados, en tanto que el propietario de «COMPAC» fue detenido y se le adjudicaron 11 engaños en Neuquén, Centenario, Plottier y Choele Choel que suman 170 mil dólares y 30 millones de pesos.