Denunciaron a Alberto Fernández por sus dichos sobre la pobreza: pidieron prohibir su salida del país

A tan solo cinco días de dejar el cargo, el presidente Alberto Fernández fue denunciado penalmente por «incumplimiento de los deberes de funcionario público«. La acusación está estrictamente vinculada a sus dichos acerca de la medición de la pobreza, que realizó en una reciente entrevista.

Además, solicitaron que se prohíba su salida del país. Este punto es especialmente sensible para el mandatario, ya que tiene previsto ir a vivir a España luego del 10 de diciembre. Incluso, la prensa europea rumorea que podría convertirse en asesor de Pedro Sánchez.

La denuncia fue presentada por la abogada Valeria Laura Carreras, quien pidió planteó una medida cautelar. “Se solicita con carácter de urgente -como medida cautelar- que se dicte impedimento de salida del país al Dr. Alberto Fernández”, detalla el expediente N°4290/2023.

Asimismo, se hace eco de las aseveraciones de Fernández acerca de una mal medición de las estadísticas de pobreza e indigencia. La denuncia señala que «a sabiendas o con la mera sospecha de cierto amañamiento en los índices brindados por el INDEC, el mandatario no tomó medidas correctivas, no formuló denuncia pertinente, no verificó la razón de sus propios dichos«.

Y a continuación, añadió: «Estamos sin dudas frente a un incumplimiento de deberes de funcionario público vía omisión«, agrega.

La abogada cierra la presentación judicial diciendo: «Que un presidente saliente venga planificando su ‘alejamiento’ de suelo argentino, instalando a su familia previamente, realizando contactos por futuros cargos o trabajos en el país de destino, en este caso España, fijando fecha posible de ‘traslado’ inmediatamente después de traspasar el mando, es algo que nunca vi en ningún expresidente«.

Qué dijo Alberto Fernández sobre la pobreza

Fernández aseveró en una entrevista que para él «la pobreza está mal medida». De esta manera relativizó el índice de pobreza difundido por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), que en el primer semestre de 2023 fue del 40,1%.

“Está mal medida la pobreza. Si hubiera semejante cantidad de pobreza, la Argentina estaría estallada. Yo no puedo entender cómo se concilia que haya 40% de pobreza y al mismo tiempo llevemos 37 meses consecutivos de creación de empleo registrado”, declaró en diálogo con Noticias Argentinas.

Con información de A24 y TN