Alberto Fernández habló sobre la relación con Cristina Kirchner y del futuro del peronismo: qué dijo

A pocos días de la asunción de Javier Milei como presidente, Alberto Fernández brindó un análisis de su mandato, revelando detalles sobre su relación con Cristina Fernández de Kirchner y proyectando el futuro del peronismo. Qué dijo.

En una entrevista con NA, el presidente saliente destacó que no se sintió respaldado por la vicepresidenta, señalando que «tiene un modo de hacer política que no me gusta». Fernández también anticipó su intención de abrir el juego interno en el Partido Justicialista para fomentar la renovación, aunque no confirmó su regreso como candidato.

El punto álgido de su presidencia, según Fernández, fue en 2021 cuando un grupo de ministros presentó sus renuncias tras la derrota electoral. Aunque reconoció la diferencia de opiniones con Cristina, destacó haber priorizado la unidad ante la posibilidad de romper el frente.

«Lo que yo vi es que si aceptaba esas renuncias la posibilidad de que se rompiera el frente era muy alta. Porque era decir ‘Váyanse ustedes’. Eso estoy seguro que hubiera generado una ruptura y a mí me quedaban dos años por delante», dijo.

En relación con el futuro del peronismo, Fernández abogó por una interna en el PJ para elegir al presidente, buscando evitar acuerdos entre dirigentes y fortaleciendo la institucionalidad del partido.

«No, sentí que Cristina tiene una mirada distinta a la mía y a mí eso no me interesa, y me parece válido y legítimo. Creo que en algunas cosas pudo haber tenido razón y en otras cosas no, que se yo…», dijo el presidente saliente.

Y completó: «Creo que, además, tiene un modo de hacer política que a mí no me gusta, que tiene que ver con esa forma personalista de hacer política, pero yo la respeto, es una mujer que ha sido dos veces presidenta, una vez vicepresidenta».

Además, Fernández propuso que el Partido Justicialista, tenga una «apertura real» para que se pueda promover una interna para definir el presidente del partido y así, evitar los «acuerdos cerrados» entre dirigentes.

En este sentido, reflexionó sobre el rol de Kicillof en la etapa que se abre después del 10 de diciembre: «No sé si nos representa a todos, no tengo la impresión que nos represente a todos, es la verdad, lo digo con todo respeto. Hay otros sujetos políticos dentro del peronismo, Victoria Tolosa Paz, Gabriel Katopodis, Jorge Ferraresi, “Coqui” Capitanich, tienen un futuro impresionante por delante, por qué encerrarnos a pensar en los nombres que circulan desde el año 2003 ¿no? por qué no pensar en otros nombres».