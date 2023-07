Doble crimen en Roca: la hipótesis, el arma y el día que el sospechoso roció con nafta a un joven

En la causa por el doble crimen ocurrido el viernes en Roca, donde fue asesinando Raúl «El Chule» Guiñez (61) y su novia Agustina Ríos (21), todavía están abiertas todas las hipótesis mientras sigue una frenética búsqueda del único sospechosos del sangriento hecho ocurrido en Stenelli, en la zona este de Roca.

Con el paso de las horas comenzaron a aparecer varios testimonios importantes en la causa y uno de ellos fue el de una persona ligada a la familia Guiñez quien confirmó que la única persona que estuvo en la casa de las víctimas fue su hijo Martín (29). Incluso, ya brindó su declaración un sujeto al que apodan «El Orejudo» quien lo habría llevado pasadas las 14 del viernes hasta el domicilio ubicado en calle Carlos Gardel, al 600, donde horas después aparecieron los cuerpos de las dos víctimas.

El sujeto contó que lo trasladó hasta el domicilio en moto como «un favor» pero tras el doble crimen ya no supo nada más de él. Algunos vecinos abonaron esa hipótesis y fue un «familiar directo del padre y del hijo» el que puso a Martín Edwin Guiñez como presunto autor por lo que todas las investigaciones apuntaron en esa línea.

El mismo viernes hubo un allanamiento en la casa de la exesposa de Raúl Guiñez, que vive en barrio Nuevo, aunque no arrojó ningún resultado.

Doble Crimen en Roca: la fuga y la amenaza de la granada

«Nosotros debemos atender todas las amenazas. Y si hablan de una granada tenemos que tomar los recaudos para evaluar esa posibilidad», dijo una fuente judicial en las últimas horas al referirse sobre la hipótesis de que el fugitivo tenía en su poder una granada.

Le sirvió el viernes para ingresar al domicilio de «un conocido» en calle Alsina al 400, desde donde se llevó un vehículo Renault Megane Champagne -dominio GWE 189- con el que en teoría, se dio a la fuga hacia la provincia de Neuquén.

El sábado a las 7:30 lograron encontrar el auto pero no hallaron rastros del joven quien se encontraba acompañado de una mujer a quien apodan «La Porteña» y que tendría un pedido de captura de la Justicia Federal.

Para los investigadores era crucial detener a Martín Guiñez, no sólo para conocer lo que sucedió en el interior de la casa sino también para saber si efectivamente tiene en su poder una granada, con la cual amenazó a su familia con hacerla detonar en medio del velorio.

Una de las principales hipótesis de los investigadores está ligada a un tema de narcotráfico aunque ninguno de los dos estaba vinculado a grandes bandas dedicadas a esta actividad. Hay una segunda línea de investigación que tienen que ver con un tema «intrafamiliar» y de vínculos de personas allegadas a Raúl Guiñez, aunque esa línea de investigación no tuvo muchos avances en el plano judicial.

Doble crimen en Roca: el arma utilizada

Las primeras pericias realizadas por los peritos indican que la pareja fue ultimada como una pistola 9 milímetros. Dos de los impactos dieron en un brazo y en el cráneo de Guiñez, quien fue encontrado en la cama de su habitación. En medio de los disparos, la joven de 21 años buscó refugio en uno de los baños y hasta allí llegó el sospechoso que tras romper la puerta también habría asesinado a Ríos.

Fuentes judiciales confirmaron en las últimas horas que en la casa no se halló el arma homicida pero que sí se encontró una pistola similar en uno de los allanamientos. «Podría tratarse del arma. No lo sabemos con certeza. Habría que esperar las pericias», reveló una fuente judicial.

«Lo roció con nafta»

Martín Guiñez tiene un antecedente que marcó su carrera delictiva vinculada a los robos y a su adicción a las drogas. El caso sigue activo porque en ese momento se le impuso una condena a 6 años y 7 meses de prisión.

El violento hecho ocurrió el 4 de marzo del 2017 en la zona de Apycar, cuando el joven de 23 años junto a otros amigos interceptaron a una pareja que había estacionado su Fiat Palio a metros del río. En un momento, interceptaron a la pareja, y a uno de los jóvenes lo rociaron con nafta mientras amenazaban con prenderle fuego.

«Dejaron atada a la pareja y le desmantelaron el auto para robarles las ruedas, los espejos retrovisores y hasta el capot», indican los archivos. Luego patearon y golpearon al muchacho que estaba totalmente indefenso.

“Yo tengo problemas de adicción a la cocaína y no me di cuenta de lo que estaba haciendo, estoy haciendo tratamiento particular con medicación psiquiátrica y ya no me drogo” dijo en la audiencia de juicio abreviado en la que aceptó la autoría del hecho.

Le impusieron 6 años y 7 meses de cárcel.

Estuvo internado con prisión preventiva en un centro de rehabilitación de adicciones en La Plata, con tobillera GPS. El 3 de julio de 2021 se fugó de ese lugar.

Luego, el Juzgado de Ejecución N° 10 de Roca declaró la rebeldía y la orden de captura, con comunicaciones a migraciones, fuerzas de seguridad, Policía provincial y Federal. Hasta el momento no había datos concretos de que había regresado a la región.