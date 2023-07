Doble crimen en Roca: detuvieron en Buenos Aires al sospechoso de matar a su padre y a la novia

Mientras los investigadores allanaban varias viviendas en distintos barrios de Roca, la policía de Lomas de Zamora detuvo en Buenos Aires esta tarde a Martín Edwin Guiñez (29) quien está sospechado de haber asesinado a tiros a su padre Raúl «El Chule» Guiñez (61) y a la novia Agustina Ríos (21).

Se espera que en las próximas horas una comisión de la rionegrina viaje a la capital para concretar los trámites y el traslado del sospechoso quien fue encontrado junto a una mujer quien también era buscado por la policía de la provincia.

La confirmación llegó desde el Ministerio Público Fiscal (MPF) cerca de las 22, tras confirmarse los datos personales del joven quien fue visto por última vez en las horas previas a que se produzca el crimen de el «Chule» Guiñez, en la vivienda de dos plantas de calle Carlos Gardel al 600, en la zona este de Roca.

Por lo que pudieron reconstruir los investigadores, Martín habría llegado pasadas las 14 de ese día y luego se habría generado una discusión que terminó con «gritos y una balacera». Un familiar que llegó a la vivienda horas después halló los cuerpos; el «Chule» tenía dos disparos (en la cabeza y en un brazo) y su cuerpo permanecía sobre una cama. En tanto que su novia había sido ultimada en uno de los sanitarios de la planta alta.

Fue un familiar directo el que puso en medio de la escena a Martín Guiñez, quien ese mismo viernes logró salir de Roca a bordo de un auto que se habría llevado de la casa de un conocido, tras mostrar una granada que portaba en una de sus manos y con la cual habría intimidado al propietario del vehículo.

Guiñez fue detenido esta tarde en Buenos Aires junto a su pareja. No opuso resistencia, dijeron desde la policía.

Si bien el arma utilizada para el doble crimen no fue hallada en la casa del barrio Stefenelli, la policía logró encontrar una del mismo calibre (9 milímetros) en uno de los allanamientos por lo que ahora -a partir de las pericias- intentarán determinar si fue la misma pistola que se utilizó para asesinar a la pareja el viernes por la tarde.

Doble crimen en Roca: el día que roció a un joven con nafta

Martín Guiñez tiene un antecedente que marcó su carrera delictiva vinculada a los robos y a su adicción a las drogas. El caso sigue activo porque en ese momento se le impuso una condena a 6 años y 7 meses de prisión.

El violento hecho ocurrió el 4 de marzo del 2017 en la zona de Apycar, cuando el joven de 23 años junto a otros amigos interceptaron a una pareja que había estacionado su Fiat Palio a metros del río. En un momento, interceptaron a la pareja, y a uno de los jóvenes lo rociaron con nafta mientras amenazaban con prenderle fuego.

«Dejaron atada a la pareja y le desmantelaron el auto para robarles las ruedas, los espejos retrovisores y hasta el capot», indican los archivos. Luego patearon y golpearon al muchacho que estaba totalmente indefenso.

“Yo tengo problemas de adicción a la cocaína y no me di cuenta de lo que estaba haciendo, estoy haciendo tratamiento particular con medicación psiquiátrica y ya no me drogo” dijo en la audiencia de juicio abreviado en la que aceptó la autoría del hecho.

Le impusieron 6 años y 7 meses de cárcel.

El 3 de julio de 2021 se fugó del centro de rehabilitación. El Juzgado de Ejecución N° 10 de Roca declaró la rebeldía y la orden de captura, con comunicaciones a Migraciones, fuerzas de seguridad, Policía provincial y Federal. No hubo noticias de Martín Guiñez hasta la semana pasada, cuando habría atacado la vivienda de su padre.