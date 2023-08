Doble femicidio de Norma y Luz: «acepto la pena más grande que me ponga»

-Antes de comenzar la audiencia, mantuvimos varias charlas con el señor Lagos, y quiere hacer una manifestación antes que comience la fiscalía con la presentación del caso y de la prueba, dijo el defensor público Leandro Seisdedos.

-Bueno yo le quería decir que acepto la responsabilidad de Luz y Norma, pero el abuso no. Eso es todo, afirmó Jorge Lagos.

El imputado confesaba así haber cometido el doble femicidio de su expareja, Norma Morales, de 58 años, y de Luz de los Milagros Prieto, su hija de 20 años. La audiencia de ayer, que estaba prevista para definir la prueba con la que el caso iba a ir a juicio por jurados, se transformó en un juicio abreviado.

Lorena Bustos, la hija de Norma y hermana de Luz, y Marta Morales, hermana de Norma y tía de Luz, querellantes en la causa, aceptaron el acuerdo de responsabilidad, asesoradas por su abogado Marcelo Hertzriken Velasco.

La fiscalía sostuvo en la formulación de cargos que Lagos había perpetrado el doble femicidio para ocultar el abuso sexual contra Luz. Al no asumir este hecho, que quedó separado y será materia de otra causa, la acusación estuvo centrada en los asesinatos, ocurridos en un contexto de violencia de género.

Ataque misógino

El sábado 11 de febrero de 2023, durante la madrugada, Lagos cometió los dos crímenes en la casa en la que vivían ambas mujeres, en el barrio Los Hornitos de la ciudad de Neuquén.

Durante una hora el fiscal jefe, Agustín García, y su par Eugenia Titanti detallaron toda la evidencia.

Ese día las atacó con al menos un arma blanca, con punta y filo de grandes dimensiones, además de golpearlas. A Luz le provocó múltiples lesiones, las dos más importantes fueron en el pecho, la cual dada la violencia que utilizó atravesó el esternón y llegó al corazón. La otra fue en la zona abdominal, de lado a lado. A Norma le produjo al menos 50 heridas cortantes -torax, rostro, antebrazo- y luego la desmembró.

Los restos de su expareja los trasladó en un auto Peugeot 205 y los arrojó en un predio del Parque Industrial de Plottier, donde fueron encontrados en una bolsa negra de Cliba, el domingo 12 de febrero, entre las 5.30 y 5.40.

Cuando llegó la policía a la casa de Los Hornitos, ese mismo día a la noche, ya que tanto la familia, como amigos y amigas estaban preocupados porque Luz y Norma no respondían las llamadas, encontraron a la joven tendida en el suelo. Lagos intentó fugarse, pero lo detuvieron a tres cuadras.

Recién entonces pudieron determinar que los restos de la mujer que habían hallado en una bolsa eran de Norma, a quien identificaron por las huellas dactilares.

La prueba recolectada indica que la cámara de seguridad de una de las empresas del Parque Industrial registró un auto pasar de madrugada, con la óptica trasera izquierda rota (igual que el Peugeot), y que los celulares de ambas víctimas dejaron de tener actividad el viernes por la noche. No hay llamadas salientes, únicamente recepción de las entrantes. El domingo volvieron a tener movimiento en la zona donde fue encontrada Norma.

Titanti señaló que los criminalísticos marcaron que el lugar dónde se cometió el doble femicidio fue el dormitorio. Ahí estaban la mayor parte de las manchas hemáticas (sangre), además de las localizadas en el auto (en la parte trasera y en el baúl). También pudieron acreditar que luego de asesinar a la joven, Lagos la colocó en un freezer, en cuyo interior había rastros.

En el Peugeot secuestraron dos armas blancas -de monofilo, de grandes dimensiones- que tenían ADN del atacante (en el mango) y de las dos víctimas.

Sobre el modo en que se cometieron las agresiones, García manifestó que revelan un alto grado de violencia misógina. No sólo por lo extremo de los ataques, sino por los lugares del cuerpo donde fueron ejercidos, y la forma, en especial con Norma, de descartar su cuerpo, tirándolo en un descampado utilizado para arrojar basura.

La acusación contra Lagos fue por el homicidio triplemente calificado de Luz: por el enseñamiento, por ser criminis causa (para encubrir el asesinato de su mamá, ya no el abuso sexual) y por femicidio. En el caso de Norma suman cuatro los agravantes: por el vínculo (de expareja), por ensañamiento, por criminis causa (para ocultar el crimen de su hija) y por femicidio.

Maltratos y hostigamientos

Entre las 6 y las 6.30 del sábado 11 una mujer que estaba cuidando la casa ubicada enfrente de la de Norma escuchó gritos y una discusión. Ese mismo día vio a Lagos lavando el auto y limpiando el piso.

Esto coincide con el relato de otra testigo, que minutos antes de las 6, se subió al colectivo de la línea 12 junto con el hombre. Él se bajó en Lago Viedma y Las Torcazas y lo observó cuando se metía por el paredón del patio de la vivienda de las víctimas.

La joven debía presentarse a trabajar a las 15. No había avisado que faltaría y eso no era habitual en ella. Una de sus amigas la llamó. La atendió Lagos y le respondió que el papá de Luz había muerto, que ambas estaban en el velorio. Le pidió que no las molestara.

Si bien la pareja se había separado hacía dos meses, el acusado continuaba hostigando a Norma por teléfono. No respetaba que ella ya no quisiera tener una relación.

El hombre no se llevaba bien con Luz y ella evitaba estar a solas con él. De hecho cuando Norma viajó a Las Grutas le permitió a Lagos quedarse en su casa, porque él se encontraba en situación de calle. Durante esos días la joven se fue a dormir a lo de su novio para no tener que cruzárselo.

El teléfono de Norma nunca apareció. Lagos sí mantuvo activo el de Luz, al que incluso accedió a sus redes sociales.

Los asesinatos sí

El juez de Garantías, Luis Giorgetti, convalidó el juicio abreviado, pero antes necesitaba no sólo que las querellantes dieran su aprobación, sino hacerle saber al imputado que estaba renunciando a la posibilidad de que se hiciera un juicio.

-¿Renuncia a que se haga un juicio común?, preguntó el magistrado.

-¿Sí renunció?, respondió el acusado.

Ante la confusión, Seisdedos le explicó fuera de micrófono qué significaba.

-Sí, contestó.

-Usted admite la responsabilidad de que es culpable como autor del homicidio de Luz de los Milagros Prieto, que está calificado además por haber sido por ensañamiento, crimis causa y por femicidio, en concurso real con el homicidio de Norma Morales agravado por el vínculo, por ensañamiento, por ser cometido criminis causa y por femicidio, le consultó Giorgetti.

-Sí acepto la pena más grande que me pongan, aseguró.

-¿Cometió los hechos?, insistió.

-Los hechos sí, los asesinatos sí.

El próximo viernes 11, a partir de las 10, ya no un juez, sino un tribunal le fijará la pena de prisión perpetua. No hay discusión sobre el monto porque el tipo de delito no permite otra sanción.

Las rejas de la Ciudad Judicial fueron tapizadas con carteles que gritaban «¡Luz y Norma Presentes!», junto a sus fotos. El nivel de crueldad desplegado no es un hecho aislado, en Neuquén se cometieron cinco femicidios en 2023 y se repite este modelo de tortura en los cuerpos para después desecharlos.