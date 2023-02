Doble femicidio en Neuquén: cómo fue el ocultamiento de los cuerpos de las víctimas

El acusado tiene 55 años y nació en Cutral Co. Foto Florencia Salto.

El juez de Garantías, Luis Giorgetti, le preguntó a Jorge Lagos sus datos personales, entre ellos dónde vive.

–Ahora en ningún lado, respondió.

-Claro, está detenido, pero antes de esto, insistió el magistrado.

–Vivía con Norma, afirmó.

Durante la audiencia de formulación de cargos el hombre levantará pocas veces la vista. La cabeza al pecho. Lorena Bustos, hija de Norma Morales, sí lo mirará. Está sentada en diagonal a él, porque la distribución de la sala se lo permite. Se quebrará cuando escuche a la fiscal del caso, Eugenia Titanti, explicar que su hermana Luz de los Milagros Prieto, de 20 años, fue abusada sexualmente por Lagos, quien luego la mató a ella y a su mamá de 58 años para ocultarlo.

Según la teoría de la fiscalía, durante la madrugada del sábado 11 de febrero, el hombre cometió el ataque sexual y el doble femicidio en la casa del barrio Los Hornitos de la ciudad de Neuquén, donde residían ambas mujeres. Con Norma estuvo en pareja y se separó. Hay testigos que indican que él ejercía violencia de género: maltratos constantes, agresiones verbales, hostigamiento. «Lagos insistía en retornar», subrayó Titanti.

Las agresiones se produjeron con al menos un arma blanca, con punta filo y de grandes dimensiones, además de golpes. Sus cuerpos registran todo tipo de crueldades.

A Luz la lastimó en su rostro, en la mejilla derecha, en el mentón izquierdo. «Son incontables», señaló el fiscal jefe, Agustín García. Tiene una comprensión en el cuello y dos lesiones penetrantes: en el tórax (con una longitud de 10 cm, que perforó su esternón y lesionó su corazón) y en el abdomen. La autopsia reveló que ella intentó defenderse.

A Norma le asestó, tal como informó RÍO NEGRO, al menos 50 lesiones de tipo cortantes y punzocortantes en el sector del tórax, rostro y antebrazo. Cuatro de ellas fueron las que le provocaron la muerte. Buscó defenderse. La desmembró y trasladó en un Peugeot 205 rojo, para arrojar sus restos, algunos de los cuales estaban en una bolsa de Cliba (la empresa que recolecta residuos) en el Parque Industrial de Plottier, donde los encontró, alrededor de las 5.30 y 5.40 un efectivo que hacía adicionales para Pluspetrol.

Había en la zona un montículo de ramas secas, por lo que la presunción de la fiscalía es que su intención fue quemar los restos pero no lo logró. A Luz la mantuvo envuelta en una sábana en la casa hasta el domingo, cuando la policía le tocó la puerta.

Para García toda esta operación: el acto de la violación y el posterior doble femicidio -ejecutado a través del daño en determinadas partes del cuerpo, la mutilación y el descarte en una bolsa de residuos, en un lugar descampado usado además para tirar deshechos, y con el fin último de prender fuego todo- es propio de la violencia misógina extrema, del sometimiento y el odio hacia las mujeres.

Que nadie llame

Las vecinas se comunicaron con Lorena para advertirle que su mamá y su hermana no contestaban los teléfonos. Ella fue hasta el lugar el domingo. Dieron aviso a la policía. Lagos le abrió al personal de la comisaría 18 y de allí salió un olor nauseabundo. Intentó huir pero fue detenido a las pocas cuadras.

Hallaron manchas hemáticas (de sangre) en el auto que era de Norma (ahí había cuchillos y un hacha) y en el dormitorio de la vivienda, donde estaba el cuerpo de la joven. La casa tenía signos de haber sido limpiada. Ya para ese entonces había amigas y amigos de Luz que se habían acercado.

«No, Jorge», fue el grito que oyó una vecina en el barrio esa madrugada. El domingo lo observaron a Lagos lavando el auto. Él dijo: «si viene Marta (hermana de Norma), dígale que el papá de Luz falleció y que Luz pedía que no la molestara nadie«.

Uno de los compañeros de trabajo de Luz, que también es cuñado de la joven, al ver que el sábado faltó, la llamó. El que lo atendió fue Lagos. Le comentó que el papá de la joven murió y que por eso quería estar sola, que no la molestaran, ni la volvieran a llamar. También respondió el teléfono de Norma.

Tanto Titanti como García sostuvieron que Lagos montó una coartada: a quien preguntara por ambas les decía que habían ido a un velorio. La defensa ejercida por Martín Espejo y Maximiliano Orpianessi planteó un escenario de inimputabilidad, fundado en que el acusado es adicto al alcohol. ¿Qué significa? Ponen en duda que el hombre comprendiera cabalmente las consecuencias de lo que había hecho.

Lorena le toma el brazo a Marta, hermana de Norma, y ambas miran al acusado. Florencia Salto.

La relación entre Luz y Lagos no era buena. De hecho Norma se había ido de vacaciones recientemente y le dejó su casa al hombre para que la cuidara, porque él le decía que no tenía adonde ir. La joven decidió mudarse a lo de su novio porque no quería estar con el imputado.

Al regreso del viaje, Lagos seguía insistiéndole a Norma para que volvieran. «No entendía que ella no quería estar más con él», declaró una testigo que citó la fiscalía.

Los teléfonos

A las 4.50 del domingo la antena de telefonía ubica los celulares de ambas mujeres en el sitio donde se hallaron los restos de Norma. Coincide con el horario en el que el policía que trabajaba para Pluspetrol los encontró.

Una vez que fue detenido al imputado lo revisó un médico forense y constató que tenía cortes y rasguños en sus manos.

García sostuvo que resta producir prueba (un examen psicológico y psiquiátrico del agresor, pericias de ADN) para determinar además si Norma también sufrió un ataque sexual.

La calificación legal- abuso sexual con acceso carnal en concurso real con un homicidio triplemente calificado, en el caso de Luz, y cuádruplemente agravado en el de Norma– tiene como única pena la prisión perpetua. Por el tipo de delito será juzgado con un jurado popular.

El querellante, Marcelo Hertzriken Velasco, adhirió a la teoría de la fiscalía. Pidió que el imputado «llegue vivo» al juicio y recordó: «Luz de los Milagros era una joven feminista, de 20 años de edad, con un proyecto de vida que un patrón de conducta realmente arcaico que tiene el propio imputado dejó trunco como proyecto. Norma también, en el sentido de que literalmente paraba la olla haciendo todo tipo de trabajos a diario y criando a sus hijos de la manera que podía».