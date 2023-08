Dos meses de prisión para el joven detenido por el robo al camión afuera de un supermercado en Bariloche

«Yo salía del trabajo y resulta que consumo. Tomé algo, bajé a buscar para fumar y me metí en ese quilombo. Por boludo quedé ahí«. Fidel Romero fue imputado por el robo de mercadería a un camión estacionado frente al depósito de un supermercado, en la esquina de Brasilia y Sucre, al este de Bariloche, el último martes entre las 21.30 y 22.45.

El juez Ricardo Calcagno dio por formulados los cargos por el delito de robo agravado en comisión de banda y poblado.

Esa noche el vehículo de la firma Transporte Sierra fue abordado por 15 personas que rompieron la lona y extrajeron gran cantidad de productos. Personal del Coer y de la Unidad 80 concurrieron al lugar, pero las personas se dieron a la fuga. Romero, en cambio, fue detenido en las inmediaciones.

«Vi que había gente que sacaba cajas y me metí. Como había Fernet, me puse a sacar botellas», declaró el hombre oriundo de Comodoro Rivadavia que vive en Bariloche desde hace 5 meses.

La fiscal Silvia Paolini calificó el hecho como grave en tanto «perjudicó la tranquilidad social y provocó una alarma colectiva. Esto afectó la convivencia y llevó a que muchos grupos quisieran replicar lo que había pasado. La sociedad de Bariloche se vio abrumada por los saqueos. Hay que parar con esto».

El abogado defensor Marcos Miguel tomó distancia de la calificación del hecho y planteó que la carátula debía ser «hurto tentado». «Mi asistido salía del trabajo, vio que estaban violentando un camión y se apropió de estas botellas. Pero no participó en forma grupal, ni en poblado, ni en banda«, recalcó aunque este argumento fue desestimado por el juez que dispuso un plazo de investigación de dos meses.

«Hubo violencia para hacerse de los elementos que tenía en su poder y esto fue producto de la rotura de una lona que rompieron personas que él dice no conocer. La fiscalía dice que hay filmaciones que demuestran que actuaron todos juntos. El señor reconoció que sustrajo elementos de un camión que no se abrió solo. Por eso, no cambio la calificación«, argumentó Calcagno.

El juez dispuso dos meses de prisión preventiva para Romero. Foto: Chino Leiva

También hizo lugar al pedido de prisión preventiva para Romero, solicitada por la Fiscalía al considerar que hay riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación. «Pedimos esta medida teniendo en cuenta la violencia desplegada y la cantidad de personas involucradas. Más de 15 personas concurrieron de manera mancomunada y cometen este delito contra la propiedad. Hay una sensación de impunidad que se ve en las filmaciones por parte de todos los imputados«, justificó la fiscal.

Miguel adelantó que impugnará la prisión preventiva ya que el joven no tiene antecedentes.

Al término de la audiencia, Paolini concluyó que «fue un hecho grave que replicó a nivel local, provincial y nacional. Este hombre no tenía necesidad de saquear. No fue por hambre. Lo que se llevó no era de extrema necesidad: eran botellas de Fernet«.