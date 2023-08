Cierre de comercios tras intentos de robos en Bariloche: piden no viralizar mensajes

«La memoria del 2012 con los saqueos todavía está fresquita«. Hernán Lagar, vicepresidente de FEBA (Federación de Empresas y Entidadades de Comercio, Industria, servicio y Producción de Bariloche y Zona Andina), se refirió a la decisión de la mayoría de los comerciantes de la ciudad de cerrar sus puertas el último miércoles después del mediodía.

«Ayer fue una jornada muy tranquila en lo comercial porque la gente decidió guardarse. Entre las 13 y las 14 nos llegaban que todos los comercios de la calle Onelli estaban cerrados o atendiendo a puertas cerradas«, explicó Lagar y agregó: «¿Con qué derecho puedo decirle a un comerciante de la calle Onelli: ‘no cierres´? No nos podemos meter en la libertad individual de cada comerciante».

Destacó la presencia de consignas policiales, fuerzas nacionales y escuadrones de motos en varios puntos de la ciudad. «De esta forma, se disuadieron incidentes. Hubo algún reclamo de socios que exigían mayor presencia policial, pero las autoridades nos decían que estaban focalizados en puntos específicos, aunque ante ciertos requerimientos iban y venían«, manifestó.

Cuestionó la infinidad de mensajes de whats app advirtiendo sobre posibles incidentes a determinados horarios que generaron mayor temor entre los comerciantes y sugirió no viralizarlos. «Estamos pidiendo a los asociados no divulgar cosas que no saben a ciencia cierta de dónde surgen y que solo son rumores. La gente viraliza estas cosas y se genera más psicosis y sensación de incertidumbre», dijo.

La situación motivó la puesta en marcha de un grupo de whats app conformado por comerciantes y jefes policiales a modo de prevención para denunciar situaciones concretas. «De todos modos, la mayoría de las informaciones son falsas y tienen como objetivo generar temor entre los empleados y la gente», planteó.

Alberto Arabarco, secretario gremial de la Asociación de Empleados de Comercio de Bariloche, aseguró que recorren los diferentes establecimientos comerciales, especialmente los supermercados. «Estamos llevando tranquilidad a los trabajadores y pidiéndoles a las empresa que si hay saqueos manden a la gente a la casa, privilegiando la seguridad», dijo.