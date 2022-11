El acusado de matar a Facundo Castillo en Cipolletti tiene miedo de ser «juzgado injustamente»

«Tengo miedo de ser condenado injustamente», exclamó Ramiro Gutiérrez, acusado de atropellar y matar a Facundo Castillo en Cipolletti, casi al final de la primera audiencia de control de acusación que continuará el 15 de noviembre. El joven estuvo detenido en el penal de Viedma pero luego lo trasladaron a Cipolletti para iniciar la instancia previa al juicio volvió a decir que fue un accidente y que tiene una condena social muy grande.

En la audiencia de hoy criticó a la fiscalía, la trató de deshonesta, y dijo que no está acostumbrado a salir en los diarios. «En todas las audiencias hay un montón de periodistas y al otro día salgo en todos los diarios. Yo no estoy condenado, soy culpable de producir un accidente», se defendió y volvió a pedir perdón a la familia del joven neuquino.



Gutíerrez está acusado de matar intencionalmente a Facundo a la salida de una fiesta en la Finca La Nonina, la madrugada del 19 de diciembre de 2021. Tácitamente se refirió a la posibilidad concreta de ser juzgado por un jurado popular, instancia que a esta altura es un hecho.



Es que la defensa, una vez más, cargó contra esa modalidad de juicio que en Río Negro se utiliza para casos graves, con penas superiores a los 12 años. Gutiérrez está imputado por el delito de homicidio y además tiene otras cinco acusaciones por tentativa de homicidio.

La estrategia de la defensa



Los defensores Carlos Vila Llanos y Martín Segovia pidieron evitar el juicio por jurados y para eso, entre otros argumentos, presentaron una carpeta con recortes periodísticos -mucho de ellos de RIO NEGRO- para señalar que los seleccionados no serán imparciales, influenciados por las noticias.



Es la estrategia de los letrados que incluso intentaron recusar al fiscal jefe Santiago Marquez Gauna en el proceso. Se conoció en la audiencia de hoy que el fiscal General de Río Negro Fabricio Brogna no hizo lugar al planteo y mantuvo al frente del proceso al fiscal jefe, que justamente tiene entre sus virtudes la solidez para desenvolverse en las audiencias orales.



En este caso particular no hizo falta tanta destreza por parte del magistrado porque la jueza Florencia Caruso fue muy clara en su resolución. Planteó que es un sinsentido recursar un jurado que todavía no está definido «es como que me recusen a mi para un juicio antes de saber que voy a ser la jueza», dijo en un extensa, pero precisa resolución.

El padre de Facundo Castillo y parte de su entorno, en los tribunales de Cipolletti (Florencia Salto)

Los argumentos de la jueza



«El juicio por jurado es irrenunciable en este caso. Con una pretensión punitiva de más de 12 años no hay otra posibilidad que un jurado, es obligatorio e irrenunciable. No lo digo yo, lo dice el Código Procesal», expresó sobre el pedido que hizo Vila de renunciar a esa modalidad.



Caruso también se refirió al planteo de parcialidad que alegó la defensa, no solo en el eventual juicio por jurado, sino en todo el proceso, incluido el desempeño de los medios de comunicación.



«No voy a negar que este caso ha sido notorio, ha sido mediático, es un caso donde se ha hablado bastante. Pero tampoco puedo hoy hacer una futurología de una audiencia que todavía no se realizó, donde ahí se va a especificar quiénes van a ser las personas y el jurado y recién ahí se podrán tachar la sospecha de parcialidad. Acá se habló de notas periodísticas, que la defensa dice que son en contra de Gutiérrez (…), no hay nada específico porque a esta altura resolver algo así sería subestimar al posible jurado que ninguno de nosotros sabe quiénes van a ser».



Esta primera audiencia sirvió para agotar la intención de la defensa de eludir el juicio por jurado, incluso se barajó la posibilidad de llevarlo a otra circunscripción, opción que tampoco prosperó. El 15 de noviembre será la continuidad, ya con la presentación de las pruebas. Con el fin del calendario judicial a la vista, y la ajustada agenda, el juicio será en 2023.