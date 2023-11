El funcionario Fabián «Conu» Rodríguez sobre el espionaje ilegal: «No tengo nada que ver»

Fabián «Conu» Rodríguez, el funcionario de AFIP e integrante de La Cámpora involucrado en la causa de espionaje ilegal, dijo hoy ante el fiscal federal Gerardo Pollicita que él no tiene nada que ver con la acusación en su contra. La causa tiene un claro costado político, con una lista de más de mil espiados por Ariel Zanchetta, un expolicía que se presentaba como periodista, de distintos fuerzas y espacios de militancia.

El juez Marcelo Martínez de Giorgi había negado ayer la detención de «Conu» Rodríguez, subdirector de Servicio al Contribuyente de la AFIP, y le impuso la prohibición de salida del país.

«No tengo nada que ver» dijo al ingreso en Comodoro Py, donde se presentó voluntariamente, a la prensa. Allí dejó su celular y la clave para permitir el ingreso al aparato.

El funcionario está imputado en función de los chats que se encontraron entre el exsargento de Policía Federal Ariel Zanchetta, y donde aquel le encomendaba realizar tareas sobre la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, en lo que hace a espionaje ilegal.

El fiscal Gerardo Pollicita había pedido su detención, pues cuando se allanaron sus oficinas en la AFIP, donde es funcionario, y su domicilio particular, “Conu” no estaba presente por lo que no se encontró tampoco el teléfono de uso diario.

Por ello consideró que burló a la Justicia y pidió su detención pero el juez Marcelo Martínez de Giorgi lo rechazó al considerar que no había cambiado el escenario desde el lunes cuando pidió un allanamiento sin detención alguna.

“Conu”, junto con sus abogados Joao Nieto y Hernán Folgueiro, se presentó en los tribunales de Comodoro Py para hacer entrega de ese teléfono celular.

Fue ante los periodistas acreditados que “Conu” dijo “no tengo nada que ver” con las tareas de espionaje y explicó que el día del allanamiento él no estuvo presente porque tenía una cita médica programada.

El funcionario aportó su teléfono Samsung Galaxy S-20 Note con la clave correspondiente de patrón y dijo que aplicaciones como WhatsApp que pueden requerir verificación cada 15 días, él está dispuesto a brindarlas; así como lo hizo con la de la aplicación Telegram.

También entregó su pasaporte pues ayer el juez Martínez de GIorgi le fijó la prohibición de salida del país.

Paralelamente, los abogados de “Conu” pidieron la devolución de algunos dispositivos secuestrados que según dijeron pertenecen a sus hijas, esposa y suegra.

“Conu” por ahora está imputado y el juez también no hizo lugar a un llamado a indagatoria en lo inmediato algo que será apelado por Pollicita a la Cámara Federal así como la denegatoria de la detención que había solicitado.

Qué se sabe de la causa y los acusado de espionaje

Zanchetta es un expolicía que para el fiscal se ha transformado en un agente inorgánico de inteligencia y llegó a espiar a 1200 personas, entre ellas jueces, políticos, periodistas y sindicalistas.

En octubre de 2022 fue cuando chateó con “Conu” y éste le hacía llegar información personal sobre la ministra Tolosa Paz.

En la causa también está detenido el joven misionero Elías Ezequiel Nuñes Pinheiro, quien ya declaró en diferentes expedientes vinculados a hackeos, y reconoció haber hecho maniobras de duplicación de SIM.

Los investigadores llegaron a Zanchetta y lo detuvieron a mitad de este año en la ciudad bonaerense de Junín tras detectarse que realizó pedidos de informes a la compañía Sudamericadata (que funcionaba de forma irregular para prestar el servicio similar a la base Nosis, según indicaron fuentes judiciales) sobre destinos jueces, como los camaristas Mariano Borinsky y Gustavo Hornos.

La coincidencia temporal de las búsquedas con los intentos de hackeos o de activación irregular de líneas a nombre de jueces hizo que los investigadores sospecharan de un posible vínculo entre Zanchetta y Nuñez Pinheiro del que no hay ningún otro indicio en el expediente.

Con domicilio en la ciudad bonaerense de Junín, el historial reciente de Zanchetta incluye además un pedido de información a la empresa Sudamericadata sobre el comisario mayor Diego Carbone, jefe de la custodia de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner: esa solicitud de información se realizó el día anterior al intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Con agencia Noticias Argentinas y Télam