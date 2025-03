Emiliano Gatti fue detenido y cumplirá la condena de seis años tras las rejas

Este viernes se realizó la audiencia de revisión de la medida cautelar en contra de Emiliano Gatti, el comunicador de Roca condenado a seis años de prisión por el delito de facilitación y tenencia de imágenes de abuso sexual infantil. Hasta el momento gozaba de prisión domiciliaria, pero desde ahora quedará detenido.

La audiencia en el Ministerio Público Fiscal comenzó a las 12:30 y había sido pedida por fiscalía este jueves, después de conocerse la resolución del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, que rechazó un planteo de queja de la defensa de Gatti. El objetivo era solicitar el cambio en la medida cautelar. Algo que finalmente pasó. El excomunicador estuvo presente en las dependencias de Viedma.

Emiliano Gatti estuvo presente en la audiencia desde Viedma. Foto: Marcelo Ochoa.

Gatti había sido condenado el 16 de septiembre de 2024, por el Tribunal de Juicio de la IIª Circunscripción Judicial. En esa instancia quedó demostrado que el periodista de Roca era responsable penal del delito de facilitación de imágenes de abuso sexual infantil, agravado por la edad de las víctimas (menores de 13 años), en concurso ideal con la tenencia de imágenes de abuso sexual infantil en 50 hechos, también agravado por la edad de las víctimas.

La defensa del condenado comenzó una carrera judicial que incluyó presentaciones en instancias de apelación, llegando hasta el máximo tribunal de Río Negro.

Así llegaba al Ministerio Público Fiscal, donde finalmente quedó detenido y trasladado. Foto: Marcelo Ochoa.

Varias de esas estrategias fueron las que le permitían gozar de la prisión preventiva en su domicilio y no en una unidad de detención. Finalmente, el STJ también rechazó los planteos.

Durante la audiencia, se mencionó que el último recurso solicitado por las defensas fue entregado fuera de término, tampoco puede iniciar el trámite para llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por esa razón, el tribunal no consideró que existan motivos para que Emiliano Gatti no cumpla prisión y levantó la medida cautelar que le permitía la detención domiciliaria.