Emiliano Gatti: el STJ de Río Negro rechazó el recurso de queja en la causa por abuso sexual infantil

La pelea judicial del comunicador Emiliano Gatti, condenado a seis años por el delito de facilitación y tenencia de imágenes de abuso sexual infantil en Río Negro, llegó a su fin, al menos en el ámbito provincial. El Superior Tribunal de Justicia rionegrino resolvió rechazar el recurso de queja presentado por su defensa.

La decisión fue tomada este miércoles en Viedma por los jueces Ricardo A. Apcarian, Sergio M. Barotto, Sergio G. Ceci y la jueza Liliana L. Piccinini. La jueza María Cecilia Criado se abstuvo de emitir opinión.

Gatti fue condenado a seis años

El 16 de septiembre de 2024, el Tribunal de Juicio de la IIª Circunscripción Judicial condenó a E.A.G. a seis años de prisión por el delito de facilitación de imágenes de abuso sexual infantil, agravado por la edad de las víctimas (menores de 13 años), en concurso ideal con la tenencia de imágenes de abuso sexual infantil en 50 hechos, también agravado por la edad de las víctimas.

En ese entonces, la defensa de Gatti impugnó la sentencia, pero el Tribunal de Impugnación rechazó el recurso. Ante esto, el abogado defensor Joaquín T. Hertzriken Catena solicitó el control extraordinario, cuya denegación motivó el recurso de queja ante el Superior Tribunal de Justicia.

Las razones del Superior Tribunal de Justicia

El Tribunal de Impugnación del STJ detalló que la presentación recursiva de Gatti no cumplió con lo establecido en la Acordada Nº 9/2023 del Superior Tribunal de Justicia, ya que no consignó la fecha de notificación de la resolución impugnada, no precisó el domicilio actualizado de todas las partes y no refutó de manera concreta todos los fundamentos de la sentencia cuestionada.

Además, el tribunal consideró que los planteos de la defensa eran una reiteración de argumentos ya analizados y rechazados.

Ante este plante, la defensa del comunicador argumentó que la negativa del Tribunal de Impugnación fue arbitraria, ya que el mismo órgano revisó su propia sentencia y no dio lugar a una evaluación por otro tribunal. Además, cuestionó la interpretación del elemento subjetivo del delito de facilitación y consideró desproporcionada la pena impuesta.

Decisión final del Superior Tribunal de Justicia

El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro determinó que el recurso de queja no podía prosperar debido a su presentación extemporánea, ya que el plazo para recurrir venció el 21 de febrero de 2025, mientras que la presentación se realizó entre el 24 y el 26 de febrero.

Además, confirmó la doctrina legal vigente, según la cual los agravios expuestos por la defensa no justificaban una modificación de la resolución previa.

En consecuencia, el Superior Tribunal de Justicia resolvió rechazar sin sustanciación el recurso de queja presentado por la defensa de Emiliano Gatti y confirmar la condena impuesta por el Tribunal de Juicio.