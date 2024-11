Escuelita VIII: habrá veredicto en Neuquén este año en el juicio contra los funcionarios judiciales de la dictadura

El vocal Alejandro Silva sostuvo que el 17 de diciembre el Tribunal Oral Federal de Neuquén podría dar a conocer el veredicto en el juicio por la responsabilidad de los funcionarios judiciales Pedro Duarte y Víctor Ortiz, durante la dictadura militar en la región. Fue al término del alegato de los equipos de la Defensa Pública el viernes, que pidieron la absolución del ex juez y el ex fiscal que recibían las peticiones de los familiares de los desaparecidos, tras los secuestros.

El cronograma de la continuidad del juicio, que comenzó en octubre de 2023, se discutió al término de que la Defensa Pública insistiera con una batería de argumentos legales, que Duarte y Ortiz no pudieron hacer más que pedir informes infructuosos a Buenos Aires para conocer el destino de las y los jóvenes que desaparecían en la zona tras los operativos de los grupos de tareas.

La acusación sostiene, en contraposición, que esa modalidad fue la cobertura de su participación en el plan de desapariciones y torturas a las y los jóvenes de la región.

El Tribunal dijo que el 5 de diciembre, a las 14, serán las réplicas y dúplicas de los abogados acusadores y defensores para abundar sus pedidos de condena, en el caso de la fiscalía y las querellas, o de absolución, en caso de las abogadas de la Defensa y el jefe del equipo público.

«Podremos extender hasta las 20 horas» con cuartos intermedios, dijo el juez Silva respecto a la penúltima jornada de alegatos. Silva condujo las últimas audiencias debido a que tanto la jueza Maria Paula Marisi (de Mendoza) como el juez Sebastián Foglia (de Bahía Blanca), siguieron los alegatos por videoconferencia.

Los acusados siguen el juicio por esa plataforma, ya que, aunque siguen el juicio en libertad, nunca se presentaron en la sala de audiencias en Neuquén.

Si las réplicas y dúplicas de alegatos finalizan el 5 de diciembre, el 17 serán las palabras finales de los acusados «y podremos dar el veredicto», adelantó Silva. La sentencia (el veredicto con los argumentos) se conocerá luego del receso de la feria judicial.

Los argumentos para pedir la absolución

Más de cuatro horas demandó la cuarta jornada de alegatos de las defensoras del ex fiscal Víctor Ortiz y del ex juez Pedro Duarte. Insistieron en la inocencia de los funcionarios judiciales, sostuvieron que la fiscalía erró en las calificaciones y que a lo largo del proceso fue mutando la acusación, con elementos «efectistas» para impactar a los jueces.

Ccuestionaron a los testigos del juicio (que mayoritariamente eran familiares o sobrevivientes a la persecución del terrorismo de Estado) y hasta plantearon que los funcionarios judiciales hicieron el máximo esfuerzo dentro de lo que les permitía la ley, para investigar los secuestros en los expedientes que llegaban al juzgado.

El jefe del equipo de la Defensa, Eduardo Peralta, volvió a plantear la discusión sobre la calificación de delitos de lesa humanidad por los que llegó imputado Duarte, la integrante del equipo, María Laura Irastorza aseguró que no hubo voluntad de participar del plan criminal, como lo acusó la fiscalía , sino que los auxiliares de la justicia (la policía federal y de provincia), que sí eran parte del plan criminal, actuaban con cesgo en las informaciones.

No faltó, nuevamente, responsabilizar a los y las familiares de la víctimas (que constituyeron la prueba en este juicio) por supuestametne no contar todo lo que conocían durante la dictadura a los jueces «como ocurrió con posterioridad al advenimiento de la democracia», aseguraron.

Cuestionaron que se buscaba de los funcionarios judiciales una actuación de heroísmo que no se les pedía -sostuvieron- a los testigos – abogados Oscar Massei, Marcelo Otharán o inclusoo al exjuez Carlos Arias, blanco de una de los bombazos de la triple A y padre de un sobreviviente de los centros clandestinos de la dictadura.

Apelaron al tribunal al decir que es posible que los jueces sean falibles e insistieron en que todo era muy clandestino como para que se dieran cuenta de la envergadura del terrorismo de Estado. Plantearon que cuando llegó el golpe «no les quedo otra » que ser parte de uno de los poderes del Estado tomado por asalto

Así como custionaron los testigos, criticaron la capacidad de la acusación para sostener sus planteos contra Duarte y Ortiz. Indicaron que la fiscalía y las querellas no lograron reunir la prueba suficiente para demostrar el prevaricato y la omisión, que son los delitos que se les atribuyen. Defendieron que los ex funcionarios judiciales tuvieron una actuación «que no fue notoriamente contraria» a lo que preveía la ley. «La generalización de la culpa, no le hace bien a nadie», insistieron para indicar que no hubo Duarte ni en Ortiz, colaboración con el plan sistemático.

«Indagamos en las profundidades de los hechos del proceso» y no encontraron el cuestionamiento que señalaron los querellantes, indicaron. Agregaron que la fiscalía usó argumentos «para impactar al tribunal» que no tenían sustento legal. «Hubo una invención juridica armada para atribuir crímenes de lesa humanidad a la actuación de Duarte y Ortiz», se señaló.