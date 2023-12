Esperan una pericia que podría ser clave para identificar al asesino de una persona en Allen

La pericia que los especialistas están realizando al cartucho hallado en una escopeta podrían ser claves para determinar la identidad de la personas que en la madrugada del sábado disparó contra José Andrés Cumilao, quien horas después fue hallado muerto por su pareja y sus hijos.

Según la información a la que puedo acceder este diario, entre las armas secuestradas con posterioridad al hallazgo del cuerpo del hombre de 30 años, los especialistas pudieron determinar que en una de ellas había un cartucho vacío por lo que se sospecha que podría haber sido detonado en las horas previas al crimen.

«En el cuerpo de la víctima se hallaron cinco perdigones pero a diferencia de las armas de menor calibre, el caño de la escopeta no tiene estrías y no deja rastros en esos perdigones por lo que resulta difícil determinar si partieron o no de esa arma», dijo una fuente cercana a la investigación.

Esa pericia será fundamental para determinar si una de las escopetas secuestradas fue utilizada en los minutos previos al crimen porque de ser así, el fiscal podría identificar a la persona que mató a Cumilao.

Tras el hallazgo del cuerpo de la víctima por parte de su pareja y sus dos hijos, la fiscalía ordenó varios allanamientos en el sector de «hornos» y allí se secuestró una parte de las armas que serán peritadas.

La hipótesis del Ministerio Público Fiscal que fue abonada por la pareja de Cumilao es que el hombre salió durante la madrugada a «buscar» unas chapas para su casa. Y fue en esa acción que le habrían disparado con una escopeta.

La víctima logró caminar algunos metros pero fue hallada horas después con disparos en la zona abdominal y en el rostro en calle Sorondo cerca del acceso al Aeroclub.