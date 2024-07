Estafa con planes sociales en Neuquén: Soiza espera obtener la domiciliaria en un mes

«La fiscalía me ha robado un año de mi corta vida. Un año sin mi familia, sin mis afectos, encerrado injustamente». El reclamo lo formuló el ex director de Planes Sociales de Neuquén, Ricardo Nicolás Soiza, en una audiencia realizada este jueves en la cual le extendieron la prisión preventiva por seis meses más.

Soiza está preso desde el 10 de julio del año pasado por «peligro de entorpecimiento de la investigación». Según la fiscalía, es uno de los cinco cabecillas de la asociación ilícita que entre el 30 de septiembre del 2020 y el 31 de julio del 2022 se quedó con parte del dinero destinado a beneficiarios de planes sociales.

Su detención se viene prorrogando desde aquella vez porque la fiscalía que integran Pablo Vignaroli y Juan Narváez argumenta que se mantienen los riesgos procesales. Es concreto, que Soiza en libertad podría influir sobre testigos que lo comprometen. Son 4 personas que declararon que le tienen miedo.

Radiografía de la causa

En la audiencia de este jueves ante la jueza de Garantías Carina Álvarez la asistente letrada de fiscalía Tanya Cid reveló los avances de la investigación.

Dijo que ya se abrieron todos los dispositivos electrónicos secuestrados, entre otros: 22 celulares, 29 CPU, 9 notebook, 3 tablet y 14 pendrives.

El material contenido en los mismos está procesado en un 95%. El mismo porcentaje para la información bancaria y las pericias caligráficas, mientras que la pericia contable está avanzada en 90%.

En las últimas semanas concluyeron con las entrevistas a funcionarios de la Contaduría General de la provincia y beneficiarios que se vieron perjudicados por la maniobra.

Luego tomó la palabra Vignaroli, quien pidió que se prorrogue la prisión preventiva de Soiza por seis meses. Lo mismo solicitó para el otro imputado que está detenido, Marcos Ariel Osuna, ex responsable de Gestión de Programas del ex ministerio de Desarrollo Social.

Osuna estuvo representado por la asesora jurídica de la defensoría pública Solange Camila del Ponte quien no se opuso al pedido de la fiscalía. Dijo que cuando regrese la defensora titular, Eliana Lazzarini, podría pedir una revisión.

Los argumentos de la defensa

En cambio Esteban Sampayo, abogado de Soiza, argumentó extensamente en contra de la detención preventiva del ex director de Planes Sociales. «Hay un hecho nuevo: el paso del tiempo», dijo, y agregó que el peligro de entorpecimiento desapareció porque toda la prueba ya fue producida y el ex funcionario no tiene manera de entorpecer.

Apuntó contra otro de los presuntos líderes de la asociación ilícita, el ex director de Fiscalización del ministerio, Néstor Pablo Sánz, que recibió la detención domiciliaria luego de una extensa declaración. «Mencionó a 50 personas, a Omar Gutiérrez, a Mariano Gaido, nada fue tomado en serio por la fiscalía, nadie fue imputado, y lo premiaron con una domiciliaria», protestó el abogado.

Refirió también los inmuebles a nombre de Sánz o de sus ex parejas. «Los 153 millones de pesos (el monto de la maniobra según la fiscalía) están ahí, hay más todavía. ¿Soiza era el líder ad honórem? No cobró cheques, no iba a los cajeros, las víctimas no lo identifican, le allanaron la casa, la chacra, el restaurante y no encontraron nada».

«Me robaron un año»

Antes de que la jueza Álvarez informara su decisión, Soiza habló brevemente y dijo las palabras mencionadas al comienzo. «La fiscalía me ha robado un año de mi corta vida. Un año sin mi familia, sin mis afectos, encerrado injustamente».

Agregó que «nadie puede decir que le dije que tenía que hacer algo fuera de la ley. Nunca tuve ninguna reunión con ninguno de los imputados».

Luego de un breve cuarto intermedio, la jueza resolvió prorrogar la prisión preventiva de Soiza y Osuna por seis meses. «Nada ha variado. Hay un riesgo actual y vigente. No disminuyó, al contrario, se consolida porque está más cerca el juicio oral», dijo.

El cumpleaños

Soiza se jugará una carta dentro de un mes. El 5 de agosto cumplirá 70 años, y el Código Procesal Penal dice: «No procederá la prisión preventiva (…) cuando se trate de personas mayores de 70 años».

Su defensor Sampayo anticipó a diario RÍO NEGRO que pedirá una audiencia porque «el texto es muy claro, no puede seguir con preventiva más allá de esa fecha». En cambio el fiscal jefe Vignaroli opinó que «no es de aplicación automática» y dijo que se opondrá a la liberación de Soiza.

La resolución la tomará un juez o jueza de Garantías.