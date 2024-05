Estafa con planes sociales en Neuquén: el ex abogado de Soiza quiere ver a su antiguo cliente

Ricardo Nicolás Soiza y Alfredo Andrés Cury se vieron personalmente por última vez el 6 de julio del 2023 en la sala de audiencias 12 de la Ciudad Judicial de Neuquén. El ex director de Planes Sociales entró esposado, y se sentó lejos de quien había sido hasta ese momento su abogado particular. Lo había estado llamando todo el día sin poder ubicarlo.

Aquella tarde de invierno a Soiza le dictaron la prisión preventiva como jefe de una asociación ilícita y partícipe de la estafa con Planes Sociales que cumple hasta hoy. A su abogado le formularon cargos en noviembre y quedó imputado como miembro de la banda, pero libre. Ejerce su propia defensa y en ese carácter este martes, en una audiencia, pidió permiso para reunirse con su antiguo cliente y ¿amigo? que está detenido en una comisaría.

«Necesito hablar con Ricardo porque tiene que dar una explicación de cómo se dieron las situaciones, porque eso hace a mi caso particular», dijo Cury ante la jueza de Garantías Carina Álvarez.

El fiscal de Delitos Económicos, Juan Manuel Narváez, se opuso, pero la magistrada no encontró motivos para impedir la reunión: «Al no encontrarse incomunicado, ni con ninguna medida de prohibición de acercamiento, Soiza es libre de entrevistarse con quien quiera», dijo la jueza.

¿Hablar sobre qué?

Diario RÍO NEGRO le preguntó a Cury sobre qué quiere hablar con Soiza. El abogado no suele responder en forma directa, sino con ejemplos. En ese sentido mencionó el caso de dos involucrados en la causa, los Meza. El padre está imputado por alquilar vehículos y cobrar con cheques destinados a beneficiarios de planes sociales, y el hijo fue sobreseído ya que se limitaba a retirar los documentos y desconocía el origen de los fondos.

«Un abogado no le pregunta al cliente de dónde saca la plata para pagarle los honorarios», dijo. «Yo no tengo nada que ver con la asociación ilícita, no iba a los cajeros, no aparezco en los videos. Iba a verlo a Ricardo para que me pasara expedientes para trabajar porque era asesor. Si hubiera sabido de dónde venía la plata, no me meto».

Cury afirmó que «no son diez cheques (los que cobró) porque hubo una persona que me los entregó como honorarios míos, y no como parte de una asociación ilícita».

La fiscalía tiene acreditado que cobró diez cheques por un total de 490.500 pesos (a valores históricos) entre el 7 de octubre del 2020 y 27 de octubre del 2021. Tres están a nombre de otras personas. Cury devolvió ese dinero, lo depositó en una cuenta oficial.

«Es una decisión de Soiza»

«Ricardo no necesita mi autorización, es decisión suya», expresó Esteban Sampayo, actual abogado defensor de Soiza.

Consultado por diario RÍO NEGRO, dijo que «nuestra postura es ayudar a descubrir la verdad, al contrario de la fiscalía que se maneja en otra dirección, no le interesa la verdad».

«Cury era el abogado de Soiza. Más allá de que no estaba contento con su renuncia intempestiva a la defensa el día que le dictaron la prisión preventiva, creo que no habría problema en reunirse. Es una decisión de Ricardo, no es un tema estratégico», agregó.

Respecto de los cheques cobrados por Cury, aclaró que «no están firmados por Soiza, ninguno. Ricardo no firmaba cheques para nadie. Tampoco sabía que Cury era empleado del Estado o tenía un contrato, fue una revelación para él».

Un abogado singular

Alfredo Cury es un abogado de sinuosa trayectoria que ha estado involucrado en hechos de violencia, fue asesor de Claudio Domínguez (MPN), de algunos municipios, de la colectora que armó Soiza, de su restaurante, y actuó al comienzo como defensor de la mayoría de los imputados en la estafa con planes sociales. Se le atribuye haber recorrido las viviendas de varios de ellos la noche previa a un allanamiento, para llevarse celulares y dispositivos electrónicos.

En la audiencia de este martes volvió a plantear su teoría del caso: «hasta que ganó Rolando Figueroa (las elecciones para gobernador en abril del 2023) yo era el abogado de todos, después empezaron los ataques personales en mi contra, no sólo mediáticos sino dentro del Poder Ejecutivo donde estaba cumpliendo funciones». En ese contexto dejó planteado que no puede garantizar su propio derecho de defensa en juicio, y por eso pidió que el Ministerio Público Fiscal le preste colaboración.

El fiscal Narváez replicó: «En un año y seis meses de investigación, muy pocas veces Cury concurrió a la fiscalía a ver la información reunida y no hizo ni siquiera una copia del legajo como otros defensores». Agregó que hay «cajas y cajas de documentación, gigas y gigas de información, está la pericia informática que vamos terminando, puede venir cuando quiera con un disco o un escáner y llevarse todo lo que necesite».

«No me interesa buscar una información que no existe. Me están pidiendo que busque una información que no existe, porque yo no hice nada», fue la respuesta de Cury.