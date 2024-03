Femicidio de Carina en Buta Ranquil: revocaron la domiciliaria de Tapia

El tribunal integrado por Maximiliano Bagnat, Bibiana Ojeda y Mario Tommasi revocó este lunes la resolución de la jueza de Garantías, Leticia Lorenzo, que había dispuesto la prisión domiciliaria de Maicol Tapia, acusado del femicidio de Carina Barros en Buta Ranquil.

La defensora, Soledad Pérez de León, afirmó que las condiciones de detención del imputado en una comisaría de Zapala, donde está alojado, no eran las adecuadas. Dijo que no podía salir al patio, que estaba en una celda contravencional, y que el lugar no tenía una heladera para conservar alimentos. Mencionó que el joven era asmático y que eso había generado que en diciembre pasado debiera ser internado, luego de un motín. Todo esto en el contexto de la crisis carcelaria que atraviesa la provincia.

Ofreció como alternativa que cumpliera la prisión en la casa de una familiar en Rincón de lo Sauces.

La jueza consideró que estaban dadas las condiciones para cambiar la modalidad, y agregó como condición que usara una tobillera electrónica, además de los rondines sorpresivos por parte de la policía y la prohibición de cualquier tipo de contacto con testigos.

La fiscal Natalia Rivera pidió la revisión. En la audiencia de hoy participó la abogada, Nadia Kubatov, que se constituyó como querellante desde el viernes pasado.

Tapia está imputado por el femicidio de Carina, con quien había mantenido un noviazgo. Según la acusación, en la madrugada del 26 de octubre de 2023 llamó por telefóno al hermano de la chica para alertarlo de un incendio en la casa de los abuelos. Aprovechó que tanto él como el papá de la adolescente salieron desesperados a auxiliarlos. Ella quedó sola, durmiendo. La atacó con un cuchillo que nunca se encontró y se comprobó además que había limpiado la ropa que usó ese día. El cuerpo de la adolescente fue hallado en el patio.

El tribunal por unanimidad entendió que al tratarse de una situación de violencia de género, en este caso contra una adolescente de 15 años, el estándar de exigencia hacia los funcionarios es «más alto», según lo establece la Convención Belém do Pará. Alcanza la prevención, la investigación y la sanción de estos hechos. El imperativo es el de la máxima diligencia reforzada.

Tommasi, que fue el encargado de comunciar la decisión, enfatizó en que no se presentaron nuevos acontecimientos para modificar la prisión preventiva, dictada el 27 de octubre de 2023.

Aseguró que es necesario proteger a las testigos, que en esta causa son en su mayoría adolescentes de entre 14 y 15 años que han declarado en cámara gesell. Manifestó que el acusado ha perdido el «plus de confianza» y que el riesgo de entorpecimiento de la investigación sigue vigente.