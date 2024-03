Por las condiciones de detención, imponen domiliciaria al acusado del femicidio de Carina en Buta Ranquil

Maicol Tapia, de 19 años, está con prisión preventiva desde octubre de 2023, acusado de asesinar a Carina Barros, una adolescente de 15 años con la que había tenido una relación de noviazgo en Buta Ranquil. La jueza de Garantías, Leticia Lorenzo, ordenó ayer que cambiara la modalidad de detención a domicialiaria, debido a las condiciones en las que se encuentra alojado en la comisaria de Zapala.

En febrero de 2024 la defensora de Tapia, Soledad Pérez de León, hizo este planteo pero la jueza se lo rechazó. Había propuesto como alternativa que permaneciera detenido en una vivienda que se encontraba a 90 metros de distancia de la casa de la víctima, en Buta.

Ayer la defensora ofreció la casa de una familiar de Tapia en la ciudad de Rincón de los Sauces.

La abogada justificó el cambio de modalidad de detención -de preventiva a domiliciaria- en dos motivos: la investigación está prácticamente concluida y las condiciones en las que se encuentra en la comisaria.

Pérez de León mencionó que la familia de Tapia no puede llevarle alimentos, porque no tienen lugar donde guardarlos, que el imputado es asmático y eso ocasionó que durante un motín se intoxicara, además de que no tiene un espacio para recrearse (salir al patio). La provincia se encuentra actualmente en una emergencia carcelaria.

La jueza hizo lugar a la solicitud, con la condición de que se le colocara al imputado un dispositivo de control electrónico. La fiscal Natalia Rivera pidió la revisión de esta resolución. La audiencia fue fijada para el lunes 25 de marzo. El tribunal estará integrado por los jueces Maximiliano Bagnat, Bibiana Ojeda y Mario Tommasi.

La detención vence el 23 de abril, mes en el que también finalizará el plazo de investigación.

Según la acusación de la fiscalía el 26 de octubre de 2023, entre las 2 y 3.40 de la madrugada, Tapia ingresó a la casa de Carina ubicada en un sector de chacras de Buta. Ella estaba durmiendo sola. Él se aprovechó de esa situación. Le rompió el celular. La adolescente corrió hasta la habitación de su hermano ubicada fuera de la vivienda.

La siguió y con un arma monocortante (un cuchillo) la lastimó en todo el cuerpo: nuca, cuello, tórax, en sus palmas (un claro signo de defensa), brazo, muslo derecho y pierna izquierda. Su papá, Benito, fue quien la encontró en el patio.

¿Por qué la adolescente estaba sola durante la madrugada? Tapia llamó a Rodrigo, el hermano de la víctima, a las 2 para avisarle que se estaban incendiando unos tamariscos en la casa de su abuelo. Que él había visto las llamas porque estaba «siguiendo a unos perros del vecino» que le habían matado unos gansos. Le dijo que despertara a su papá y que fueran apagarlo. Por eso salieron en la camioneta en medio de la noche.

El joven está imputado por homicidio triplemente calificado: por el vínculo, por alevosía y por mediar violencia de género (femicidio).