Femicidio de Carolina en Piedra del Águila: qué pasó para que archivaran la causa

El 20 de mayo de 2023 los bomberos apagaron un incendio en una casa de la localidad de Piedra del Águila. Allí se encontraron dos cuerpos: el de Carolina Epullán y el de su pareja Iván Aravena. Las llamas enmascaraban lo que realmente había sucedido: él la apuñaló, inició el fuego y se suicidó. Con una resolución de apenas seis párrafos, el fiscal de Junín de los Andes, Manuel González, archivó la causa.

De acuerdo a la investigación, en la vivienda encontraron un arma de fuego, tipo revolver, calibre 32. La autopsia en el cuerpo de la joven confirmó que recibió 18 puñaladas. Aravena presentaba un disparo de arma de fuego en la cabeza «compatible con lesión auto provocada».

Si bien la acción penal se extingue por la muerte de un imputado, ese único dato no alcanza para clausurar una investigación. No basta decir simplemente que murió, es necesario explicar cuál es su vínculo con el hecho. En este caso no sólo para la familia de Aravena sino también para la de Carolina, que merece saber qué fue lo que pasó con el mayor nivel de detalle.

González cerró el caso sin enumerar todas las evidencias recolectadas, pese a que reconoce que se trata de un hecho grave que generó conmoción en una comunidad. No mencionó ni siquiera la edad de las personas involucradas, cuánto tiempo llevaban en pareja, si había denuncias previas o testimonios de su entorno que describieran un contexto de violencia de género, las pericias practicadas en la vivienda.

El fiscal dijo en la resolución: «en honor a la brevedad, y a fin de no relatar todas las diligencias realizadas, cabe concluir que nos encontramos ante un lamentable episodio donde Aravena mató a Epullán, prendió fuego la vivienda y luego se suicidó».

Agregó: «sin perjuicio de lo mencionado precedentemente, y que no se puede investigar a personas fallecidas, a la luz de la trascendencia pública y el interés de varios familiares de las víctimas, vale aclarar que no es competencia, ni deber, facultad de esta fiscalía determinar cuáles fueron las razones para determinar a Aravena a semejante conducta».

González concursa para ascender a fiscal jefe de la cuarta circunscripción, que abarca todo el sur de la provincia.

En los 11 meses de 2023 hubo siete femicidios en Neuquén. Carolina fue la quinta víctima y se sumaron en octubre Gisela Fuentes en Centenario y Carina Barros en Buta Ranquil.

En los casos de Karen Ibarra, Norma Morales y Luz Prieto los acusados admitieron su responsabilidad.

El femicidio de Cristina González es el único por ahora que irá a juicio por jurados.