Fuentealba II: El Tribunal de Impugnación confirmó que el policía Matus continúa imputado

El Tribunal de Impugnación de Neuquén (TI), integrado por las juezas Carolina González, Liliana Dieub y su par Federico Sommer, rechazó por unanimidad el pedido de sobreseimiento del policía Benito Matus, y confirmó que continúa imputado en la causa Fuentealba II, que ya fue elevada a juicio.

El docente Carlos Fuentealba, de 41 años, fue asesinado el 4 de abril de 2007 cuando participaba de una medida de fuerza del sindicato ATEN en Arroyito. El cabo José Darío Poblete fue condenado a prisión perpetua, el 8 de julio de 2008, como autor del homicidio calificado.

El 25 de noviembre de 2021 el juez de Garantías, Lucas Yancarelli, ordenó que ocho policías que dirigieron y ejecutaron el operativo sean juzgados, entre ellos Matus, que está acusado por abuso de armas en concurso con lesiones leves. Se le reprocha haberle disparado el 4 de abril a Angélica Cisterna, con una escopeta 12/70, en las inmediaciones de la estación de servicio YPF de Arroyito, mientras iba en el asiento trasero de una Ford Escort y poco después, a la altura del kilómetro 1.263, golpear con el arma a Miguel Alejandro Castelar, que iba con las manos en alto hacia un cordón policial.

Las defensas cuestionaron la resolución de Yancarelli. El TI desestimó ayer las presentaciones de los otros siete y difirió para hoy la decisión respecto de Matus, el único cuya acusación es sostenida por la fiscalía y la querella.

González afirmó que el sobreseimiento de Matus, dictado en 2016, «no fue recurrido ni por la querella ni por la fiscalía». Sin embargo todas las partes «entre ellas los representantes de los intereses del imputado, sus defensores y el propio imputado asumieron no que Benito Matus había sido liberado del proceso, lo que ellos asumieron es que Benito Matus continuaba sometido al proceso y de hecho fueron consecuentes con esta creencia, porque en todas las instancias recursivas alegaron a su favor, concurrieron a todas las audiencias que fueron citados».

Incluso el 14 de agosto de 2019 cuando el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) revocó todos los sobreseimientos incluyó al propio Matus. La jueza dijo que la defensa advirtió esta situación cinco años después.

«Dar lugar a ese planteo es contrario a los derechos de la víctima, contrario a la tutela judicial efectiva y es más es contrario a la posición procesal sostenida por años por el propio imputado, quien continúa sometido a proceso, se presentó en todas las instancias recursivas, siempre asumió que estaba sometido al proceso y de repente llegada la última etapa, antes de pasar a un juicio oral y público, utiliza esta especia de coloquialmente decimos, «as en la manga» para tratar de evitar su eventual juzgamiento», aseguró la magistrada.

«¿Es razonable que hoy después de 15 años del trámite de esta causa estemos discutiendo esto? Para este Tribunal de Impugnación la respuesta es que no. Sin lugar a dudas no es razonable. Nosotros entendemos que la decisión del juez Lucas Yancarelli no ha sido una decisión arbitraria, en la medida en que en definitiva el juez Lucas Yancarelli tiene por reeditado el pedido de sobreseimiento de Matus y en consecuencia dice: «esta es una petición que ya está repetida y ha decidido improcedente», agregó González.

Aún queda la instancia de apelación del TSJ.