Hallaron muerto a un hombre en Viedma: investigan un presunto homicidio y hay un detenido

Conmoción en Mi Bandera por el hallazgo de un joven sin vida. Foto: Marcelo Ochoa.

Un joven fue encontrado sin vida durante la mañana de este lunes en la calle 35 al 500 del barrio Mi Bandera, en Viedma. El hecho es investigado por la Fiscalía, que trabaja en el lugar junto con personal policial y Criminalística.

La investigación está a cargo de la fiscal Mariana Giammona, mientras se realizan las primeras pericias para establecer las circunstancias de la muerte.

La víctima presentaría lesiones compatibles con cortes

Fuentes del Ministerio Público Fiscal informaron que, de manera preliminar, la víctima presentaría lesiones compatibles con cortes. No obstante, señalaron que Criminalística recién comenzó a trabajar en la escena y que todavía no hay mayores precisiones sobre el hecho.

En paralelo, un hombre se presentó horas antes en la Comisaría Primera y manifestó que había matado a otra persona. A raíz de esa situación quedó detenido y la Defensa Pública interviene para asistirlo durante las actuaciones correspondientes.

La causa se encuentra en pleno desarrollo.