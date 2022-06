«Hecho histórico»: Thelma Fardín habló de la reactivación del juicio contra Juan Darthes

Se reanuda el juicio por abuso sexual contra Juan Darthés. El juez federal de San Pablo Ali Mazloum rechazó recientemente un recurso que presentó el actor para postergar el reinicio de las audiencias. En este contexto, Thelma Fardin se refirió al tema.

“Afortunadamente se reactivó la causa y eso es un hecho histórico. Estamos sorprendidas para bien que hayan recalculado y decidido que siguiéramos en la justicia federal que es lo que nosotras creíamos, estamos decidiendo fechas para las próximas audiencias y en breve un veredicto”, contó la actriz a El Trece.

“Creo que hay algo que ya sanó con lo que pasó a nivel social, lo más importante para mí va ser poder pasar la página, no tener que hablar más de él, no tener que pensar más en la causa, sobre todo poder pasar la página me va a significar una sanación”, reflexionó Fardín al ser consultada sobre el proceso judicial.

“Después, creo que todos andamos por ahí no sé si con la herida pero con las cicatrices. Tengo muchas cicatrices, no tengo una sola como todo el mundo. La cicatriz quedará y lo importante es todo lo que pude hacer a partir de poner en palabras mi dolor”, concluyó la actriz.