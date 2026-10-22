Imputaron a un psiquiatra de Roca que atacó a golpes a un hombre porque su perro le «rompió el pantalón»

La Justicia de Garantías de Roca formalizó la formulación de cargos contra el médico psiquiatra Juan Pablo Kotlar, acusado de agredir a un hombre en la vía pública tras un altercado verbal por un incidente menor. El hecho ocurrió cerca de la Plaza de la Paz y dejó a la víctima con heridas cortantes y secuelas faciales que requirieron atención médica e intervención forense. Durante la audiencia, la acusación presentó la plataforma fáctica y la evidencia probatoria.

En el acto procesal presidido por la jueza María Gadano, la fiscal Alejandra Poblete atribuyó al profesional la responsabilidad por el delito de lesiones leves en calidad de autor. Asimismo, la magistrada resolvió fijar un plazo de investigación e imponer medidas cautelares de restricción de acercamiento para resguardar la integridad del denunciante mientras avanza la causa en los tribunales.

Discusión previa y ataque sorpresivo en la vía pública

El suceso se produjo el viernes 29 de mayo de 2026, a las 20:20, en la esquina de La Pampa y Alsina en Roca. Según la fiscalía, la víctima estaba frente a su casa en La Pampa casi Alsina jugando a la pelota con sus nietos de cuatro y ocho años y su perro Border Collie. En ese contexto, Kotlar se aproximó para increparlo a viva voz, recriminándole que la mascota lo había molestado y roto el pantalón.

Ante el reclamo, el hombre le propuso desplazarse hacia la esquina para dialogar con tranquilidad. Sin embargo, al arribar a la intersección, el psiquiatra frenó de golpe, giró sobre sus pasos, retrocedió un metro y le propinó un imprevisto golpe de puño en la cabeza. El impacto provocó que la víctima cayera desvanecida de nuca contra el cordón de la vereda, quedando inconsciente en la calzada.

Golpes en el suelo, secuelas físicas y cámaras de seguridad

La agresión no concluyó con la caída de la víctima. Según las grabaciones de un comercio ubicado sobre calle La Pampa, mientras el denunciante intentaba reincorporarse desorientado cruzando a la vereda de enfrente, Kotlar continuó el ataque propinándole múltiples golpes de puño y patadas en el rostro y la cabeza, aun estando en el suelo. Posteriormente, el agresor profirió reproches por la intención de llamar a la Policía y se retiró a pie.

La pericia del Cuerpo Médico Forense constató que el herido sufrió escoriaciones y cicatrices en el arco superciliar izquierdo de 2,3 cm, en el párpado derecho de 1,5 cm y en la mucosa del labio superior. Las pruebas incluyen la denuncia en la comisaría Tercera, fotos, informes médicos, el video de la Brigada de Investigaciones y testimonios de testigos presenciales.

Planteo querellante por alevosía y postura defensiva

Durante la audiencia, la querella de los abogados Marcelo Hertzriken Velasco y Hertzriken Catena manifestó conformidad con los hechos, pero anticipó que buscará agravar la acusación. Al respecto, la querella sostuvo: «Entendemos que Kotlar actuó sobre seguro en la segunda etapa mientras la víctima yacía inconsciente en el asfalto y le embistió a golpes de puño y patadas». Además, solicitó cuatro meses para entrevistar a seis vecinos de la zona.

Resolución de la jueza: plazos y prohibición de acercamiento

El defensor oficial Bruno Scala no objetó la plataforma fáctica ni las pruebas, pero solicitó reducir el plazo de investigación a dos meses por considerarlo suficiente. Al resolver, la jueza María Gadano tuvo por formulados los cargos por lesiones leves y fijó la investigación hasta el 30 de diciembre de 2026. Asimismo, la magistrada dispuso la prohibición de contacto y acercamiento a 50 metros de la víctima, su vivienda y su trabajo.