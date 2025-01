Intento de robo a turistas de Buenos Aires en San Martín de los Andes: los imputaron, pero seguirán en libertad

Las vacaciones de dos turistas que habían llegado desde Buenos Aires a San Martín de los Andes terminaron de la peor manera. Lo que debía ser una caminata tranquila en medio del paisaje patagónico se convirtió en un episodio de terror: fueron abordados por dos delincuentes armados que intentaron asaltarlos a plena luz del día. Los autores del hecho quedaron imputados.

El hecho ocurrió el martes por la tarde, cuando los turistas caminaban por la calle Cipreses, en inmediaciones del Automóvil Club Argentino (ACA) y un camping. De repente, una moto con dos ocupantes se detuvo frente a ellos. Uno de los delincuentes bajó del vehículo y, sin mediar palabra, sacó un arma de fuego.

Les formularon cargos, pero seguirán en libertad

Este miércoles, en una audiencia de formulación de cargos, la Justicia imputó a los dos detenidos por «robo calificado por el uso de arma en grado de tentativa» y «abuso de armas».

El fiscal Scordo solicitó como medida cautelar la prohibición de contacto de los acusados con las víctimas para evitar entorpecimiento de la investigación.

Sin embargo, no pidió prisión preventiva, ya que ambos imputados tienen arraigo y no representan un riesgo de fuga. Además, las víctimas ya no se encuentran en la provincia.

Por su parte, el juez de garantías Juan Balderrama fijó un plazo de cuatro meses para la investigación y dio lugar a todas las medidas cautelares solicitadas.

Cómo fue el hecho: un intento de robo y disparo al aire

Uno de los turistas logró reaccionar a tiempo y se alejó unos metros. El otro, en cambio, quedó cara a cara con los asaltantes. En un momento de desesperación, los agresores lo amenazaron directamente apuntándole al abdomen con sus armas.

La víctima, paralizada, intentó entregar sus pertenencias, pero los delincuentes se impacientaron al ver la reacción de los vecinos, que comenzaron a salir de sus casas tras escuchar el tumulto. En un acto intimidatorio, realizaron un disparo al aire y emprendieron la fuga a toda velocidad.

Persecución y caída de la moto

La Policía, alertada por testigos, desplegó un operativo en la zona. Minutos después, un patrullero que circulaba por el sector de la «rotonda del Oasis» logró divisar a los sospechosos. Intentaron esquivar el móvil, pero perdieron el control de la moto. Uno de ellos salió despedido y quedó tendido en el suelo, donde fue reducido por los agentes. En su poder se halló un arma calibre 22.

El otro delincuente logró correr unos metros e intentó esconderse en un garaje, pero fue localizado y detenido minutos después. También encontraron un arma en el lugar donde intentó ocultarse.

Allanamientos y pruebas clave

Luego de la captura, el fiscal del caso, Hernán Scordo, ordenó dos allanamientos en el barrio Cantera, ubicado cerca de la Ruta 19. Allí se secuestraron armas y vainas servidas que serán analizadas.

Mientras tanto, los turistas de Buenos Aires, aún conmocionados por la situación, decidieron regresar a su ciudad de origen.